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В «Мерседесе» назвали главную цель на сезон «Формулы-1»

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд заявил, что главной задачей команды в нынешнем сезоне «Ф-1» остается победа в каждой отдельной гонке.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Также Лорд отметил, что для команды важна борьба за Кубок конструкторов.

— Принцип простой: если «Мерседес» может выиграть гонку, «Мерседес» должен ее выиграть, и это самое главное. Команда всегда стоит на первом месте, а Кубок конструкторов является главной целью коллектива.

Мы находимся в середине сезона, и сейчас слишком рано думать о таких вещах как чемпионский титул. Мы не сосредотачиваемся на гипотетических сценариях. Мы абсолютно точно хотим выиграть оба чемпионата и дадим себе наилучшие шансы сделать это, как можно чаще привозя обе машины к финишу на максимально высоких позициях. Пока что нам не удалось сделать этого ни в одной гонке в этом сезоне, — приводит слова Лорда FormulaPassion.

В нынешнем сезоне гонщики «Мерседеса» Кими Антонелли и Джордж Рассел занимают первое и третье место в общем зачете пилотов соответственно. В Кубке конструкторов «Мерседес» лидирует, опережая ближайшего преследователя — «Феррари» на 72 очка.