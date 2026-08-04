Глава «Макларена» назвал ключ к победе в сезоне «Ф-1»

— Честно говоря, я по-прежнему считаю, что если мы хотим в будущем регулярно бороться за победы, то должны сохранять концентрацию на подготовке новых обновлений. Именно таков наш план. Но мы не наивны и понимаем, что точно так же будут действовать все остальные команды. Поэтому, как и на протяжении всего сезона-2026, все вновь сводится к гонке обновлений. И хорошая новость заключается в том, что теперь «Макларен» снова участвует в этой гонке, одновременно сражаясь за лидерство.



Но я ожидаю, что команда, которая завершит сезон с лучшей машиной, за оставшиеся 11 гонок еще прибавит несколько десятых секунды, возможно, вплоть до полсекунды. Так что впереди у всех, а не только у «Макларена», еще очень много работы, — приводит слова Стеллы GPblog.