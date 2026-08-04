Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава «Макларена» назвал ключ к победе в сезоне «Ф-1»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что решающую роль в борьбе за титул в нынешнем сезоне «Формулы-1» сыграет развитие болидов по ходу чемпионата.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По его мнению, именно эффективность обновлений определит, какая команда окажется сильнейшей к концу сезона.

— Честно говоря, я по-прежнему считаю, что если мы хотим в будущем регулярно бороться за победы, то должны сохранять концентрацию на подготовке новых обновлений. Именно таков наш план. Но мы не наивны и понимаем, что точно так же будут действовать все остальные команды. Поэтому, как и на протяжении всего сезона-2026, все вновь сводится к гонке обновлений. И хорошая новость заключается в том, что теперь «Макларен» снова участвует в этой гонке, одновременно сражаясь за лидерство.

Но я ожидаю, что команда, которая завершит сезон с лучшей машиной, за оставшиеся 11 гонок еще прибавит несколько десятых секунды, возможно, вплоть до полсекунды. Так что впереди у всех, а не только у «Макларена», еще очень много работы, — приводит слова Стеллы GPblog.

Следующие этап «Формулы-1» — Гран-при Нидерландов пройдет с 21 по 23 августа.