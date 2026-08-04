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Бывший пилот «Ф-1» рассказал, как стал фанатом Джейсона Стэйтема

Бывший пилот «Формулы-1» Юки Цунода рассказал о своей любви к фильмам с участием британского актера Джейсона Стэйтема.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Джейсон Стэйтем прославился ролями в криминальных фильмах режиссера Гая Ричи и голливудских боевиках.

— Мой любимый фильм с детства — «Перевозчик». Он сделал меня фанатом Джейсона Стэйтема, исполнителя главной роли. Всегда любил боевики, особенно сцены, когда дерутся голыми руками и ногами, боевые искусства. Невероятно захватывающе.

Несколько раз мне довелось встретиться с ним лично. Мы не поддерживаем контакт, но обмениваемся информацией, он даже представил меня своей семье. На экране он одинокий волк, но в жизни очень общительный и энергичный человек, — приводит слова Цуноды Shiga Sports Japan.