Юки Цунода оценил фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом

— С точки зрения действующего гонщика были моменты, которые показались несколько голливудскими. Но история очень интересная, и я считаю, что это замечательная работа, которая поможет привлечь новых поклонников «Ф-1». К тому же я считаю Брэда Питта очень крутым. Если бы был сиквел, я бы хотел увидеть не только Брэда Питта, но и Джейсона Стэйтема. Мне нравятся злодеи и сцены драк, было бы интересно увидеть эти элементы. В настоящей «Формуле-1» драться не получается. Фильм станет слишком голливудским, однако я бы хотел немного экшена, — приводит слова Цуноды Shiga Sports Japan.