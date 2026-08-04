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Юки Цунода оценил фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом

Бывший пилот «королевских гонок» Юки Цунода поделился впечатлениями от фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли, который вышел в 2025 году.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: "Макларен"

Цунода выступал в «Формуле-1» с 2021 по 2025 год.

— С точки зрения действующего гонщика были моменты, которые показались несколько голливудскими. Но история очень интересная, и я считаю, что это замечательная работа, которая поможет привлечь новых поклонников «Ф-1». К тому же я считаю Брэда Питта очень крутым. Если бы был сиквел, я бы хотел увидеть не только Брэда Питта, но и Джейсона Стэйтема. Мне нравятся злодеи и сцены драк, было бы интересно увидеть эти элементы. В настоящей «Формуле-1» драться не получается. Фильм станет слишком голливудским, однако я бы хотел немного экшена, — приводит слова Цуноды Shiga Sports Japan.

Фильм «Формула-1» собрал в прокате более 630 млн долларов.