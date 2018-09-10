Бейсболист «Торонто» врезался лицом в стул охранника во время матча

Бейсболист «Торонто» бежал за высоким мячом в 4-м иннинге и хотел поймать его в падении, но вместо этого столкнулся с охранником стадиона, врезавшись лицом в его стул.

Гричаку несколько минут оказывали помощь на поле, а затем увели в раздевалку. На его лице была видна отметка от стула. Позже стало известно, что игрок не получил переломов.