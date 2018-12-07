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16:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Трамп посетит матч «Армии» с «Флотом»

Это команды по американскому футболу.

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Источник: AP 2018

Глава США Дональд Трамп 8 декабря побывает на необычном матче по американскому футболу — выявлять сильнейшего будут команды Военной академии и Военно-морской академии, сообщает First and Goal.

Игра пройдет в Филадельфии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Традицию приходить на такие матчи запустил Теодор Рузвельт в 1901 году. Последним данную игру посещал Барак Обама в 2011 году.

Трамп как Верховный главнокомандующий проведет первую половину матча на одной трибуне, а в перерыве пересядет на противоположную.

Илья Андреев

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