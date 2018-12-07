Трамп посетит матч «Армии» с «Флотом»
Это команды по американскому футболу.
Это команды по американскому футболу.
Глава США Дональд Трамп 8 декабря побывает на необычном матче по американскому футболу — выявлять сильнейшего будут команды Военной академии и
Игра пройдет в Филадельфии.
Традицию приходить на такие матчи запустил Теодор Рузвельт в 1901 году. Последним данную игру посещал Барак Обама в 2011 году.
Трамп как Верховный главнокомандующий проведет первую половину матча на одной трибуне, а в перерыве пересядет на противоположную.
Илья Андреев