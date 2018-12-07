Трамп посетит матч «Армии» с «Флотом»

Глава США Дональд Трамп 8 декабря побывает на необычном матче по американскому футболу — выявлять сильнейшего будут команды Военной академии и Военно-морской академии, сообщает First and Goal. Игра пройдет в Филадельфии.

Традицию приходить на такие матчи запустил Теодор Рузвельт в 1901 году. Последним данную игру посещал Барак Обама в 2011 году.



Трамп как Верховный главнокомандующий проведет первую половину матча на одной трибуне, а в перерыве пересядет на противоположную.



Илья Андреев