Бейсболист оплатил долги родителей после драфта в МЛБ

Проспект «Канзас-Сити Ройялс» Брэди Сингер получил бонус в 4,25 млн долларов при заключении контракта с клубом. Он был выбран на драфте этого года в первом раунде. Перед Рождеством родители Сингера получили от сына письмо, в котором он написал, что оплатил их долг перед банком. Их реакцию надо видеть.

«Спасибо, что помогли исполниться моей мечте. Один бы я этого никак не достиг. Вы постоянно тратили свое время и все деньги, чтобы у меня все было хорошо. Я буду вечно вам благодарен», — написал 22-летний Сингер.



Илья Андреев