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14:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Бейсболист оплатил долги родителей после драфта в МЛБ

Трогательное видео.

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Проспект «Канзас-Сити Ройялс» Брэди Сингер получил бонус в 4,25 млн долларов при заключении контракта с клубом. Он был выбран на драфте этого года в первом раунде.

Перед Рождеством родители Сингера получили от сына письмо, в котором он написал, что оплатил их долг перед банком. Их реакцию надо видеть.

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«Спасибо, что помогли исполниться моей мечте. Один бы я этого никак не достиг. Вы постоянно тратили свое время и все деньги, чтобы у меня все было хорошо. Я буду вечно вам благодарен», — написал 22-летний Сингер.

Илья Андреев

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