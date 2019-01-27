Игрок НФЛ травмировал маскота «Пэтриотс» и не жалеет об этом
Странный поступок.
Странный поступок.
В НФЛ по традиции за неделю до главного матча сезона проходит Пробоул, где собираются лучшие игроки сезона, чтобы развлечь болельщиков в
В Орландо не приехали только участники Супербоула — «Нью-Ингленд» и «Лос-Анджелес Рэмс». Но представлять «Пэтриотс» в Пробоуле вызвался маскот команды. Для него все шло хорошо, пока сэйфти «Джетс» Джамал Адамс не решил подшутить над ним и не прыгнул на него со спины.
После этого маскота «Пэтриотс» отправили в больницу, но Адамс не жалеет об этом.
«Маскот тут крутился вокруг, и все его освистывали. И я подумал:
Илья Андреев