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10:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НФЛ травмировал маскота «Пэтриотс» и не жалеет об этом

Странный поступок.

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В НФЛ по традиции за неделю до главного матча сезона проходит Пробоул, где собираются лучшие игроки сезона, чтобы развлечь болельщиков в мастер-шоу.

В Орландо не приехали только участники Супербоула — «Нью-Ингленд» и «Лос-Анджелес Рэмс». Но представлять «Пэтриотс» в Пробоуле вызвался маскот команды. Для него все шло хорошо, пока сэйфти «Джетс» Джамал Адамс не решил подшутить над ним и не прыгнул на него со спины.

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После этого маскота «Пэтриотс» отправили в больницу, но Адамс не жалеет об этом.

«Маскот тут крутился вокруг, и все его освистывали. И я подумал: свалю-ка я его с ног. Я не так сильно его ударил. Не знаю, что происходит, но мне сказали, что маскот в больнице. Я не хотел его травмировать, это была шутка, надеюсь, с ним все в порядке. Но жалею ли я о своем прыжке? Неееет», — заявил Адамс.

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Илья Андреев

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