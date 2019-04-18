Чемпионским трофеем НФЛ сыграли в бейсбол. И повредили его

Бывший игрок «Пэтриотс» Роб Гронковски громко завершил карьеру в НФЛ. После победы в Супербоуле футболистам «Нью-Ингленда» дали время провести с чемпионским трофеем.



Игроки «Пэтриотс» взяли его с собой на первый домашний матч бейсбольной команды в Бостоне. Пока они дожидались выхода на поле, Гронковски решил поиграть в бейсбол… тем самым чемпионским трофеем. Он подставил его под летящий бейсбольный мяч и повредил «Ломбарди Трофи» — на нем теперь появилась приличная вмятина.