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17:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпионским трофеем НФЛ сыграли в бейсбол. И повредили его

Удивительная наглость.

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Бывший игрок «Пэтриотс» Роб Гронковски громко завершил карьеру в НФЛ. После победы в Супербоуле футболистам «Нью-Ингленда» дали время провести с чемпионским трофеем.

Игроки «Пэтриотс» взяли его с собой на первый домашний матч бейсбольной команды в Бостоне. Пока они дожидались выхода на поле, Гронковски решил поиграть в бейсбол… тем самым чемпионским трофеем. Он подставил его под летящий бейсбольный мяч и повредил «Ломбарди Трофи» — на нем теперь появилась приличная вмятина.

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Гронковски известен как один из лучших игроков НФЛ на позиции тайт-энда и как человек, который знал, как повеселиться на вечеринках. Если кто-то и мог что-то сделать с чемпионским трофеем, то только он.

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Илья Андреев

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