Журналистка уклонилась от поцелуя болельщика во время интервью (видео)

Корреспондентка PointsBet Sportsbook Эрин Долан рассказала об инциденте перед матчем НФЛ «Нью-Йорк Джетс» — «Нью-Ингленд». Журналистка записывала на камеру интервью с болельщиками, и один из них в футболку «Пэтриотс» попытался поцеловать ее.

«Некоторые считают, что работать в эфире — это шик. Иногда это не так. Я обратила в шутку ситуацию с болельщиком, пытавшимся меня поцеловать, но я была очень зла. Я не первый ТВ-журналист, с которым такое случилось, и, к сожалению, не последний. Мне нравится моя работа, но такие ситуации напрягают», — написала в твиттере Долан.