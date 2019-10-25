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24 октября, источник: Sportmail.ru

Журналистка уклонилась от поцелуя болельщика во время интервью (видео)

Неприятная ситуация.

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Корреспондентка PointsBet Sportsbook Эрин Долан рассказала об инциденте перед матчем НФЛ «Нью-Йорк Джетс» — «Нью-Ингленд». Журналистка записывала на камеру интервью с болельщиками, и один из них в футболку «Пэтриотс» попытался поцеловать ее.

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«Некоторые считают, что работать в эфире — это шик. Иногда это не так. Я обратила в шутку ситуацию с болельщиком, пытавшимся меня поцеловать, но я была очень зла. Я не первый ТВ-журналист, с которым такое случилось, и, к сожалению, не последний. Мне нравится моя работа, но такие ситуации напрягают», — написала в твиттере Долан.

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Илья Андреев

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