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14:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Две модели показали грудь во время бейсбольного матча (фото)

Получили за это пожизненный бан.

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Источник: Reuters

Во время 5-го матча Мировой серии между «Вашингтоном» и «Хьюстоном» две болельщицы пытались отвлечь от игры питчера «Астрос» Геррита Коула, показывая грудь. После этого девушек вывели со стадиона, а позже они получили письмо от МЛБ с пожизненным запретом ходить на матчи лиги.

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Этот эпизод попал на камеру в трансляции канала Fox Sports.

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Позже девушки, известные как инстаграм-модели, сообщили, что поступили так, потому что хотели привлечь внимание к благотворительной акции своего онлайн-журнала Shagmag. Джулия Роуз является основательницей журнала, а Лорен Саммер работает там бренд-менеджером. На стадион девушки пришли в желтых майках Shagmag.

«Мы знали, что получим бан, и я бы все равно поступила бы точно так же. Подписывайтесь на Shagmag, выручка пойдет на оплату счетов у женщин с раком молочной железы», — написала Лорен Саммер в твиттере.

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Илья Андреев

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