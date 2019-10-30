Две модели показали грудь во время бейсбольного матча (фото)

Во время 5-го матча Мировой серии между «Вашингтоном» и «Хьюстоном» две болельщицы пытались отвлечь от игры питчера «Астрос» Геррита Коула, показывая грудь. После этого девушек вывели со стадиона, а позже они получили письмо от МЛБ с пожизненным запретом ходить на матчи лиги.

Позже девушки, известные как инстаграм-модели, сообщили, что поступили так, потому что хотели привлечь внимание к благотворительной акции своего онлайн-журнала Shagmag. Джулия Роуз является основательницей журнала, а Лорен Саммер работает там бренд-менеджером. На стадион девушки пришли в желтых майках Shagmag.



«Мы знали, что получим бан, и я бы все равно поступила бы точно так же. Подписывайтесь на Shagmag, выручка пойдет на оплату счетов у женщин с раком молочной железы», — написала Лорен Саммер в твиттере.