Две модели показали грудь во время бейсбольного матча (фото)
Получили за это пожизненный бан.
Получили за это пожизненный бан.
Во время 5-го матча Мировой серии между «Вашингтоном» и «Хьюстоном» две болельщицы пытались отвлечь от игры питчера «Астрос» Геррита Коула, показывая грудь. После этого девушек вывели со стадиона, а позже они получили письмо от МЛБ с пожизненным запретом ходить на матчи лиги.
Этот эпизод попал на камеру в трансляции канала Fox Sports.
Позже девушки, известные как
«Мы знали, что получим бан, и я бы все равно поступила бы точно так же. Подписывайтесь на Shagmag, выручка пойдет на оплату счетов у женщин с раком молочной железы», — написала Лорен Саммер в твиттере.
Илья Андреев