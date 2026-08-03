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Игрок сборной США по крикету наказан за договорные матчи

Бодугума Ахилеша Редди, в предыдущий раз выступавший за сборную США в 2025 году, был признан виновным в нарушениях антикоррупционных правил.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Zuma / TASS

Трибунал Международного совета по крикету (ICC) дисквалифицировал игрока сборной США Бодугума Ахилеша Редди на восемь лет за нарушения антикоррупционных правил. Срок наказания отсчитывается с 21 ноября 2025 года, когда спортсмен был временно отстранен от крикета в ожидании слушания.

Нарушения были совершены во время турнира Abu Dhabi T10 в Объединенных Арабских Эмиратах, где ICC выступал в качестве уполномоченного антикоррупционного органа по назначению Совета по крикету ОАЭ. Трибунал признал Редди виновным по трем статьям антикоррупционного кодекса:

  • попытка оказать неправомерное влияние на результат, ход или иные аспекты матчей турнира.
  • склонение другого участника соревнований к нарушению антикоррупционных правил (при этом в ICC отметили, что убедить другого игрока Редди не удалось).
  • воспрепятствование расследованию путем удаления данных и сообщений с мобильного устройства, которые могли иметь отношение к проверке.

Редди выступал за сборную США в 2025 году. Крикет, который последний раз входил в олимпийскую программу в 1900 году, вернется на летние Игры 2028 года в Лос-Анджелесе.