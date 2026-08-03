Игрок сборной США по крикету наказан за договорные матчи

Трибунал Международного совета по крикету (ICC) дисквалифицировал игрока сборной США Бодугума Ахилеша Редди на восемь лет за нарушения антикоррупционных правил. Срок наказания отсчитывается с 21 ноября 2025 года, когда спортсмен был временно отстранен от крикета в ожидании слушания.
Нарушения были совершены во время турнира Abu Dhabi T10 в Объединенных Арабских Эмиратах, где ICC выступал в качестве уполномоченного антикоррупционного органа по назначению Совета по крикету ОАЭ. Трибунал признал Редди виновным по трем статьям антикоррупционного кодекса:
- попытка оказать неправомерное влияние на результат, ход или иные аспекты матчей турнира.
- склонение другого участника соревнований к нарушению антикоррупционных правил (при этом в ICC отметили, что убедить другого игрока Редди не удалось).
- воспрепятствование расследованию путем удаления данных и сообщений с мобильного устройства, которые могли иметь отношение к проверке.
Редди выступал за сборную США в 2025 году. Крикет, который последний раз входил в олимпийскую программу в 1900 году, вернется на летние Игры 2028 года в Лос-Анджелесе.