Игрок сборной США по крикету наказан за договорные матчи

Трибунал Международного совета по крикету (ICC) дисквалифицировал игрока сборной США Бодугума Ахилеша Редди на восемь лет за нарушения антикоррупционных правил. Срок наказания отсчитывается с 21 ноября 2025 года, когда спортсмен был временно отстранен от крикета в ожидании слушания.