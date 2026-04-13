День в истории спорта: 13 апреля 1997 года Тайгер Вудс стал самым молодым в истории победителем турнира Мастерс

Более того, его триумф оказался не просто очередной победой, а настоящим спортивным землетрясением: Вудс завершил турнир с рекордным преимуществом и показал игру, которая изменила представление о возможностях молодого гольфиста.
К тому моменту Тайгер уже считался главной восходящей звездой мирового гольфа, но именно Мастерс-1997 превратил его в глобальное явление. Вудс доминировал на поле практически безошибочно и по итогам четырех раундов опередил ближайшего соперника на 12 ударов — это до сих пор остается одним из самых убедительных чемпионских выступлений в истории турнира. Победа принесла ему первый зеленый пиджак и стала началом его эпохи в профессиональном гольфе.
Этот успех имел и историческое значение за пределами спорта. Вудс стал первым афроамериканцем, выигравшим Мастерс, и его триумф воспринимался как важный шаг в преодолении барьеров в одном из самых традиционных видов спорта. На фоне консервативной атмосферы турнира его победа стала символом перемен и новым ориентиром для целого поколения спортсменов.
Дебютная победа в Огасте положила начало одной из самых ярких карьер в истории гольфа. Вудс позже многократно выигрывал турниры серии мейджор, но именно апрель 1997 года стал днем, когда мир окончательно понял: на авансцену вышел игрок, способный переписать историю вида спорта.