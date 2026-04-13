День в истории спорта: 13 апреля 1997 года Тайгер Вудс стал самым молодым в истории победителем турнира Мастерс

К тому моменту Тайгер уже считался главной восходящей звездой мирового гольфа, но именно Мастерс-1997 превратил его в глобальное явление. Вудс доминировал на поле практически безошибочно и по итогам четырех раундов опередил ближайшего соперника на 12 ударов — это до сих пор остается одним из самых убедительных чемпионских выступлений в истории турнира. Победа принесла ему первый зеленый пиджак и стала началом его эпохи в профессиональном гольфе.