Более 140 заявок, семь регионов России и борьба за место в сборной: в «Пестово» пройдет Первенство Московской области по гольфу

«Наша задача — не только определить сильнейших спортсменов, но и создать условия, в которых юные гольфисты смогут развиваться, получать опыт честной спортивной борьбы и уверенно двигаться к новым вершинам. Именно поэтому Первенство Московской области ежегодно остается одним из важнейших стартов юниорского сезона. Такие турниры становятся отправной точкой для новых спортивных достижений и открывают дорогу к выступлениям на всероссийском и международном уровнях», — Николай Афанасьев, главный тренер сборной Московской области по гольфу.