Более 140 заявок, семь регионов России и борьба за место в сборной: в «Пестово» пройдет Первенство Московской области по гольфу

Турнир проводится Федерацией гольфа Московской области при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области.
В этом году на участие было подано более 140 заявок, однако в соответствии с регламентом к старту допущены 96 спортсменов. Остальные участники вошли в лист ожидания, что подтверждает высокий интерес к соревнованиям и растущую популярность юниорского гольфа в России.
В турнире примут участие спортсмены из семи регионов России: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Татарстан, Свердловской и Челябинской областей. Спортсмены разыграют награды в трех возрастных категориях среди юношей и девушек.
Особую значимость турниру придает то, что его результаты учитываются при формировании сборной команды Московской области. Для многих спортсменов именно этот старт становится важным этапом на пути к выступлениям на всероссийских соревнованиях.
В течение двух дней спортсмены будут бороться за медали в своих возрастных категориях на чемпионском поле гольф-клуба «Пестово». Гольф-клуб по праву считается одной из ведущих площадок российского гольфа. 18-луночное поле неоднократно принимало крупнейшие всероссийские соревнования и соответствует высоким стандартам проведения официальных турниров.
Первенство Московской области играет важную роль в развитии детско-юношеского гольфа в регионе, объединяя сильнейших юных спортсменов и создавая условия для их дальнейшего спортивного роста.
Высокий интерес вызвал и командный турнир Junior AM, который пройдет 1 июля в формате парного скрэмбла, накануне Первенства. Новый формат вызвал большой отклик среди участников и оказался полностью востребован: на старт выйдет максимальное количество команд, предусмотренное регламентом соревнований. Это подтверждает растущий интерес к семейному гольфу и стремление родителей выходить на поле вместе со своими детьми.
Junior AM объединяет юниоров и любителей в командах «1 юниор + 1 взрослый».
«Для Федерации важно, чтобы каждое соревнование становилось для юных спортсменов не только возможностью побороться за медали, но и этапом их спортивного становления. Первенство Московской области объединяет сильнейших игроков, задает высокий уровень конкуренции и помогает формировать резерв российского гольфа. Именно в таких турнирах закладывается фундамент будущих побед и развития российского гольфа», — Алексей Жарич, первый вице-президент Федерации гольфа Московской области.
«Наша задача — не только определить сильнейших спортсменов, но и создать условия, в которых юные гольфисты смогут развиваться, получать опыт честной спортивной борьбы и уверенно двигаться к новым вершинам. Именно поэтому Первенство Московской области ежегодно остается одним из важнейших стартов юниорского сезона. Такие турниры становятся отправной точкой для новых спортивных достижений и открывают дорогу к выступлениям на всероссийском и международном уровнях», — Николай Афанасьев, главный тренер сборной Московской области по гольфу.
Высокий интерес к соревнованиям, серьезная конкуренция за право участия, широкая география спортсменов и полная регистрация на семейный турнир Junior AM подтверждают, что Первенство Московской области стало одним из ведущих юниорских турниров России.