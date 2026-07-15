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Дегтярев высказался о решении IHF по спортсменам из России

Ранее МОК снял ограничения по работе ОКР и рекомендовал федерациям отменить санкции против российских спортсменов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава Олимпийского комитета России и министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал решение Международной федерации гандбола (IHF) о полном допуске российских сборных к международным соревнованиям.

"Это решение стало продолжением поэтапного возвращения: весной IHF разрешила юношеским сборным России проводить и участвовать в товарищеских турнирах, а затем допустила возможность предоставления российским командам wild card на отдельные международные соревнования.

IHF стала 13-й международной спортивной федерацией, допустившей всех российских спортсменов к своим соревнованиям без ограничений, и четвертой федерацией, реализовавшей соответствующие рекомендации МОК. Процесс возвращения России в мировой спорт значительно ускорился", — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Ранее IHF разрешила командам России и Белоруссии всех возрастов участвовать в международных турнирах без каких-либо ограничений. Гандбол стал третьим игровым видом спорта после водного поло и волейбола, где российские сборные были полностью допущены. Напомним, что ранее, 7 июля, Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял ограничения с работы Российского олимпийского комитета, наложенные в 2023 году.

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