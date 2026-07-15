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Фетисов раскритиковал поздний допуск российских гандболистов

15 июля Международная федерация гандбола сняла ограничения с российских спортсменов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Алексей Смагин/ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международной федерации гандбола (IHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям.

"Порадуемся за гандболистов. Но почему мы только сейчас возвращаемся туда, где должны были быть изначально? Получается, что мы не имели возможности поставить на место тех, кто нас не пускал.

Там нарушали то, что не должны были нарушать, и нас выгнали ни за что. В руководстве МОК и федераций одни и те же люди, ни один член МОК не поменялся, все остались на своих местах", — сказал Фетисов ТАСС.

IHF стала 13-й международной спортивной федерацией, допустившей российских спортсменов к соревнованиям без ограничений. Гандбол стал третьим игровым видом спорта после волейбола и водного поло, где российские команды получили право вновь выступать на международной арене.

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