Фетисов раскритиковал поздний допуск российских гандболистов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международной федерации гандбола (IHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям.
"Порадуемся за гандболистов. Но почему мы только сейчас возвращаемся туда, где должны были быть изначально? Получается, что мы не имели возможности поставить на место тех, кто нас не пускал.
IHF стала 13-й международной спортивной федерацией, допустившей российских спортсменов к соревнованиям без ограничений. Гандбол стал третьим игровым видом спорта после волейбола и водного поло, где российские команды получили право вновь выступать на международной арене.
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