В Норвегии назвали ошибкой возвращение России в мировой гандбол

«Я считаю, что это ошибка. Я не поддерживаю это решение, но оно меня не шокировало. Наша федерация относится к проблеме точно так же, как и правительство Норвегии или наши скандинавские коллеги. К сожалению, мы находимся в меньшинстве, особенно после вердикта МОК. Мы не отойдем от своих принципов и продолжаем придерживаться единой для всех норвежских видов стратегии. Эта проблема наверняка еще будет обсуждаться в ближайшие месяцы», — сказала Густад.