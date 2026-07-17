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В Норвегии назвали ошибкой возвращение России в мировой гандбол

Президент Норвежской гандбольной федерации (NHF) Ранди Густад высказалась по поводу возвращения российских сборных на международную арену. Об этом сообщает Dagbladet.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Федерация гандбола России

15 июля Международная федерация гандбола (IHF) допустила до участия в соревнованиях под своей эгидой российские и белорусские сборные, которые были отстранены с марта 2022 года.

«Я считаю, что это ошибка. Я не поддерживаю это решение, но оно меня не шокировало. Наша федерация относится к проблеме точно так же, как и правительство Норвегии или наши скандинавские коллеги. К сожалению, мы находимся в меньшинстве, особенно после вердикта МОК. Мы не отойдем от своих принципов и продолжаем придерживаться единой для всех норвежских видов стратегии. Эта проблема наверняка еще будет обсуждаться в ближайшие месяцы», — сказала Густад.

Женская сборная Норвегии является действующим чемпионом Европы (2024) и мира (2025), а также победителем Олимпиады-2024. Мужская сборная страны заняла девятое место на ЧЕ-2026 и десятое место на ЧМ-2025.

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