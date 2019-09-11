Вратарь «Спартака» пропустил курьезный гол (видео)

«Спартак» обидным образом проиграл «Авангарду» (2:3 ОТ). Решающий гол в свои ворота забил голкипер красно-белых Павел Хомченко. «Елки-палки… Ничего себе! Я таких шайб вообще не помню», — сказал комментатор «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд. Гол был записан на форварда «Авангарда» Тэйлора Бека.

В этой встрече Хомченко отбил 25 из 28 бросков, для 24-летнего вратаря это был второй матч в сезоне и первый в старте.



После этого поражения «Спартак» с 5 очками в 5 матчах идет на 5-м месте в Западной конференции. «Авангард» лидирует на Востоке, у омской команды 8 баллов в 5 встречах.



Алексей Иванов