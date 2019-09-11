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14:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Спартака» пропустил курьезный гол (видео)

Переволновался.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» обидным образом проиграл «Авангарду» (2:3 ОТ). Решающий гол в свои ворота забил голкипер красно-белых Павел Хомченко.

«Елки-палки… Ничего себе! Я таких шайб вообще не помню», — сказал комментатор «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд.

Гол был записан на форварда «Авангарда» Тэйлора Бека.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этой встрече Хомченко отбил 25 из 28 бросков, для 24-летнего вратаря это был второй матч в сезоне и первый в старте.

После этого поражения «Спартак» с 5 очками в 5 матчах идет на 5-м месте в Западной конференции. «Авангард» лидирует на Востоке, у омской команды 8 баллов в 5 встречах.

Алексей Иванов

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