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17:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Локомотива» забил гол броском от красной линии (видео)

И уже не в первый раз.

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Источник: РИА "Новости"

Защитник «Локомотива» Роман Савченко забил в матче с «Сочи» сверхдальним броском — от красной линии. 31-летний хоккеист застал врасплох голкипера Дмитрия Шикина.

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Савченко уже забивал гол со своей половины поля — на ЧМ-2016 в ворота сборной Швейцарии.

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Вообще в этом году в КХЛ стали все чаще пробивать вратарей сверхдальними бросками. Еще в плей-офф-2019 два таких гола забил защитник «Авангарда» Максим Чудинов. Он же отличился издалека и в первом матче этого сезона КХЛ против ЦСКА.

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Теперь эту эстафету продолжил Роман Савченко.

Алексей Иванов

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