Игрок «Локомотива» забил гол броском от красной линии (видео)
И уже не в первый раз.
И уже не в первый раз.
Защитник «Локомотива» Роман Савченко забил в матче с «Сочи» сверхдальним броском — от красной линии. 31-летний хоккеист застал врасплох голкипера Дмитрия Шикина.
Савченко уже забивал гол со своей половины поля — на ЧМ-2016 в ворота сборной Швейцарии.
Вообще в этом году в КХЛ стали все чаще пробивать вратарей сверхдальними бросками. Еще в плей-офф-2019 два таких гола забил защитник «Авангарда» Максим Чудинов. Он же отличился издалека и в первом матче этого сезона КХЛ против ЦСКА.
Теперь эту эстафету продолжил Роман Савченко.
Алексей Иванов