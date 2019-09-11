Игрок «Локомотива» забил гол броском от красной линии (видео)

Савченко уже забивал гол со своей половины поля — на ЧМ-2016 в ворота сборной Швейцарии.

Вообще в этом году в КХЛ стали все чаще пробивать вратарей сверхдальними бросками. Еще в плей-офф-2019 два таких гола забил защитник «Авангарда» Максим Чудинов. Он же отличился издалека и в первом матче этого сезона КХЛ против ЦСКА.