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17:22 (мск), источник: Sportmail.ru

«Адмирал» пригласил знаменитого кота Виктора на тренировку (фото)

Мимими дня.

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Кот Виктор, ставший известным после истории с «Аэрофлотом» (его хозяина лишили бонусных миль за провоз животного обманом), побывал в тренажерном зале «Адмирала».

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Кот весом в 10 кг понаблюдал за занятиями игроков и тренера по физподготовке Николая Пронина.

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«От приглашений Николая Павловича не отказываются — их принимают. Мохнатый авиапутешественник Виктор сегодня принял участие в полноценной тренировке под руководством тренера “Адмирала” Николая Пронина. Канат, беговая дорожка, силовые упражнения — все по-серьезному. Учитель и ученик в процессе настолько сблизились, что Палыч позволил Виктору такие вольности, о которых его подопечные хоккеисты даже не мечтали», — написал «Адмирал» в инстаграме.

Кот Виктор принадлежит Михаилу. Когда Михаил летел из Риги во Владивосток его пропустили на рейс с котом, а на пересадке в Москве сообщили, что есть перевес в 2 кг, поэтому в салон с ним нельзя. Михаил взвесил другого кота и в итоге улетел, а когда рассказал об этой истории в своем фейсбуке, «Аэрофлот» лишил его 370 тысяч бонусных миль.

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Алексей Иванов

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