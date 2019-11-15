«Адмирал» пригласил знаменитого кота Виктора на тренировку (фото)
Мимими дня.
Мимими дня.
Кот Виктор, ставший известным после истории с «Аэрофлотом» (его хозяина лишили бонусных миль за провоз животного обманом), побывал в тренажерном зале «Адмирала».
Кот весом в 10 кг понаблюдал за занятиями игроков и тренера по физподготовке Николая Пронина.
«От приглашений Николая Павловича не отказываются — их принимают. Мохнатый авиапутешественник Виктор сегодня принял участие в полноценной тренировке под руководством тренера “Адмирала” Николая Пронина. Канат, беговая дорожка, силовые упражнения — все
Кот Виктор принадлежит Михаилу. Когда Михаил летел из Риги во Владивосток его пропустили на рейс с котом, а на пересадке в Москве сообщили, что есть перевес в 2 кг, поэтому в салон с ним нельзя. Михаил взвесил другого кота и в итоге улетел, а когда рассказал об этой истории в своем фейсбуке, «Аэрофлот» лишил его 370 тысяч бонусных миль.
Алексей Иванов