Вратарь сыграл в баскетбол на льду (видео)

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек приготовил новый сюрприз для болельщиков «Спартака». Чешский вратарь после победы над минским «Динамо» устроил традиционное «Гуда-шоу» и добавил в него новый элемент.



Гудачек в коньках сыграл в баскетбол на льду с талисманом команды Гладиатором Спартаком.