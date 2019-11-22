Вратарь сыграл в баскетбол на льду (видео)
Новое шоу «Спартака».
Новое шоу «Спартака».
Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек приготовил новый сюрприз для болельщиков «Спартака». Чешский вратарь после победы над минским «Динамо» устроил традиционное «Гуда-шоу» и добавил в него новый элемент.
Гудачек в коньках сыграл в баскетбол на льду с талисманом команды Гладиатором Спартаком.
Голкипер выбрал такой вид спорта, потому что
«Спартак» разгромил минчан 7:2 и вышел на третье место в Западной конференции.
Алексей Иванов