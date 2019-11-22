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16:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь сыграл в баскетбол на льду (видео)

Новое шоу «Спартака».

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Источник: РИА "Новости"

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек приготовил новый сюрприз для болельщиков «Спартака». Чешский вратарь после победы над минским «Динамо» устроил традиционное «Гуда-шоу» и добавил в него новый элемент.

Гудачек в коньках сыграл в баскетбол на льду с талисманом команды Гладиатором Спартаком.

Во время загрузки произошла ошибка.

Голкипер выбрал такой вид спорта, потому что красно-белые проводили домашний матч в Мытищах на арене, где обычно играют баскетбольные «Химки».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» разгромил минчан 7:2 и вышел на третье место в Западной конференции.

Алексей Иванов

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