Игрок СКА не попал в пустые ворота (видео)

Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий упустил хороший шанс отличиться в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:1). 30-летний форвард эпично не попал с близкого расстояния в пустые ворота.

На счету Кагарлицкого в этой встрече одна результативная передача. Всего в этом сезоне у него 9 (2+7) очков в 22 играх.



В прошлом регулярном чемпионате Кагарлицкий в составе «Динамо» забил 24 гола и отдал 37 передач в 61 матче.



Алексей Иванов