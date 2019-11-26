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18:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок СКА не попал в пустые ворота (видео)

Удивительный промах.

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Источник: РИА "Новости"

Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий упустил хороший шанс отличиться в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:1). 30-летний форвард эпично не попал с близкого расстояния в пустые ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету Кагарлицкого в этой встрече одна результативная передача. Всего в этом сезоне у него 9 (2+7) очков в 22 играх.

В прошлом регулярном чемпионате Кагарлицкий в составе «Динамо» забил 24 гола и отдал 37 передач в 61 матче.

Алексей Иванов

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