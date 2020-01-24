В КХЛ вратарь слишком рано обрадовался отраженному буллиту (видео)
Курьезный гол.
Курьезный гол.
«Ак Барс» и «Салават Юлаев» не выявили победителя в основное время и овертайме. В серии буллитов уфимцы были близки к победе, и их вратарь Юха Метсола даже подумал, что выиграл матч, отбив бросок Станислава Галиева, но радовался он рано: шайба
Интересно, что в случившемся не сразу разобрались и комментаторы КХЛ. Они тоже посчитали, что матч уже закончен.
Серия буллитов в итоге продолжилась, и «Салават Юлаев’уступил — решающий гол забил Джастин Азеведо.
«Ак Барс» благодаря победе сохранил первое место на Востоке, «Салават Юлаев» занимает 7-ю строчку в конференции.
Алексей Иванов