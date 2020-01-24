В КХЛ вратарь слишком рано обрадовался отраженному буллиту (видео)

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» не выявили победителя в основное время и овертайме. В серии буллитов уфимцы были близки к победе, и их вратарь Юха Метсола даже подумал, что выиграл матч, отбив бросок Станислава Галиева, но радовался он рано: шайба все-таки зашла в ворота.



Интересно, что в случившемся не сразу разобрались и комментаторы КХЛ. Они тоже посчитали, что матч уже закончен.