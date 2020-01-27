Лопырева стала болельщицей «Авангарда»

«Сто лет не была на хоккее, и если бы не приглашение “Авангарда”, неизвестно, когда бы попала. Очень крутая атмосфера! По мне, совсем не уступает НХЛ, разве что трибуны поменьше. Еще и “Авангард” выиграл 6:1. Теперь я немножечко “Ястреб”. Удачи!» — написала после игры Лопырева в своем твиттере.



«Кажется, кому-то надо подарить абонемент на плей-офф», — твитнул «Авангард».