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15:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Лопырева стала болельщицей «Авангарда»

Виктории понравилось на хоккее.

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Источник: РИА "Новости"

Известная модель и телеведущая Виктория Лопырева побывала на матче «Авангарда» по приглашению команды. Омский клуб встречался с «Металлургом», Лопырева произвела символическое вбрасывание.

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«Сто лет не была на хоккее, и если бы не приглашение “Авангарда”, неизвестно, когда бы попала. Очень крутая атмосфера! По мне, совсем не уступает НХЛ, разве что трибуны поменьше. Еще и “Авангард” выиграл 6:1. Теперь я немножечко “Ястреб”. Удачи!» — написала после игры Лопырева в своем твиттере.

«Кажется, кому-то надо подарить абонемент на плей-офф», — твитнул «Авангард».

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В прошлом сезоне почетной гостьей «Авангарда» на матчах в Балашихе была певица и телеведущая Ольга Бузова.

Алексей Иванов

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