Лопырева стала болельщицей «Авангарда»
Виктории понравилось на хоккее.
Виктории понравилось на хоккее.
Известная модель и телеведущая Виктория Лопырева побывала на матче «Авангарда» по приглашению команды. Омский клуб встречался с «Металлургом», Лопырева произвела символическое вбрасывание.
«Сто лет не была на хоккее, и если бы не приглашение “Авангарда”, неизвестно, когда бы попала. Очень крутая атмосфера! По мне, совсем не уступает НХЛ, разве что трибуны поменьше. Еще и “Авангард” выиграл 6:1. Теперь я немножечко “Ястреб”. Удачи!» — написала после игры Лопырева в своем твиттере.
«Кажется,
В прошлом сезоне почетной гостьей «Авангарда» на матчах в Балашихе была певица и телеведущая Ольга Бузова.
Алексей Иванов