Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
29.04
Ак Барс
ЦСКА
23
27.04
ЦСКА
Ак Барс
03
25.04
Ак Барс
ЦСКА
21
23.04
ЦСКА
Ак Барс
21
21.04
ЦСКА
Ак Барс
32
19.04
Ак Барс
ЦСКА
03
17.04
Ак Барс
ЦСКА
41
12.04
ЦСКА
СКА
30
Хоккей. КХЛ. Все результаты
11:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Чешский хоккеист Сафин получил российский паспорт

Хоккеист Остап Сафин, находящийся на просмотре в клубе «Лада», получил российский паспорт, это подтвердил генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

ЛадаКХЛ: таблица и календарь
Наверх

«Да, он получил российский паспорт», — приводит слова Чеботарева ТАСС.

В следующем сезоне КХЛ начнет действовать новый лимит на легионеров — команды смогут заявлять на матч не более трех иностранцев. После получения российского гражданства Сафин не попадет под это ограничение. «Лада» заключит контракт с нападающим на один год.

24-летний Сафин является воспитанником пражской «Спарты». Он был выбран в четвертом раунде Драфта НХЛ-2017 под 115-м номером. В Северной Америке он выступал за команды канадской молодежной лиги и фарм-клуб «Эдмонтон Ойлерз». В составе сборной Чехии форвард участвовал в юниорском и молодежном чемпионатах мира.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Более 100 человек находятся под стражей после беспорядков на матче...
Овечкин рассказал, когда в Москве построят его хоккейную академию
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь