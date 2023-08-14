Чешский хоккеист Сафин получил российский паспорт
Хоккеист Остап Сафин, находящийся на просмотре в клубе «Лада», получил российский паспорт, это подтвердил генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.
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Хоккеист Остап Сафин, находящийся на просмотре в клубе «Лада», получил российский паспорт, это подтвердил генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.
«Да, он получил российский паспорт», — приводит слова Чеботарева ТАСС.
В следующем сезоне КХЛ начнет действовать новый лимит на легионеров — команды смогут заявлять на матч не более трех иностранцев. После получения российского гражданства Сафин не попадет под это ограничение. «Лада» заключит контракт с нападающим на один год.
24-летний Сафин является воспитанником пражской «Спарты». Он был выбран в четвертом раунде Драфта НХЛ-2017 под 115-м номером. В Северной Америке он выступал за команды канадской молодежной лиги и фарм-клуб «Эдмонтон Ойлерз». В составе сборной Чехии форвард участвовал в юниорском и молодежном чемпионатах мира.