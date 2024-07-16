СКА проведет сезон-2024/2025 на старой арене

«Хоккейный клуб СКА сообщает, что домашние матчи предстоящего сезона КХЛ команда проведет в Ледовом дворце. СКА является организатором матчей и заботится о здоровье и безопасности каждого болельщика и всех участников игр. По оценке экспертов, с учетом масштабов “СКА Арены” и сложности ее систем пожарной безопасности, на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время. В Ледовом дворце СКА имеет возможность в полной мере обеспечить комфорт и безопасность болельщиков и персонала, подготовить лед первоклассного качества.



Надеемся, что в последующих сезонах необходимые технические, организационные, финансовые и коммерческие условия будут созданы и для возможного использования Арены на проспекте Юрия Гагарина», — говорится в заявлении опубликованном на официальной странице клуба в VK.