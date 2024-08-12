Первый номер драфта НХЛ 2012 года перешел в «Куньлунь»

«Куньлунь» объявил о переходе нападающего Наиля Якупова. Базирующийся в подмосковных Мытищах клуб подписал с 30-летним хоккеистом контракт сроком на 1 год.

Сезон-2023/24 Наиль Якупов провел в «Нефтехимике». На его счету 19 (8+11) очков за 31 игру при полезности «минус 3». Часть сезона нападающий пропустил из-за травмы кисти.

Уроженец Нижнекамска с 2012 по 2016 год выступал за «Эдмонтон», который выбрал Якупова под первым номером драфта. Также в НХЛ он играл за «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш».

В 2018 году Якупов вернулся в Россию, где играл за петербургский СКА, хабаровский «Амур», омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик».