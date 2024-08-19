КХЛ объявила о сотрудничестве с пивоваренной компанией «Балтика»

«Балтика» — один из лидеров пивоваренной отрасли в стране, и КХЛ рада возобновить партнерство с этим легендарным российским брендом. Нас объединяет желание быть лучшими в своих областях, а совместные проекты помогут в этом. С 2012 по 2016 год «Балтика» совместно с Лигой реализовали важные акции для поклонников хоккея по всей стране — это масштабные туры Кубка Гагарина, эксклюзивная серия напитка к Матчу Звезд 2014 и многое другое. Уверены, что сотрудничество получится плодотворным, успешным и поможет приобщить к хоккею новых болельщиков из разных уголков России", — приводит слова вице-президента КХЛ Сергей Доброхвалова пресс-служба лиги.