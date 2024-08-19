КХЛ объявила о сотрудничестве с пивоваренной компанией «Балтика»

Отмечается, что в рамках соглашения «Балтика» с нового сезона станет партнером и официальным пивом регулярного чемпионата КХЛ, плей-офф и Матча Звезд лиги. Также компания будет участвовать в предматчевых активностях для болельщиков.
«Балтика» — один из лидеров пивоваренной отрасли в стране, и КХЛ рада возобновить партнерство с этим легендарным российским брендом. Нас объединяет желание быть лучшими в своих областях, а совместные проекты помогут в этом. С 2012 по 2016 год «Балтика» совместно с Лигой реализовали важные акции для поклонников хоккея по всей стране — это масштабные туры Кубка Гагарина, эксклюзивная серия напитка к Матчу Звезд 2014 и многое другое. Уверены, что сотрудничество получится плодотворным, успешным и поможет приобщить к хоккею новых болельщиков из разных уголков России", — приводит слова вице-президента КХЛ Сергей Доброхвалова пресс-служба лиги.
Также вице-президент «Балтики» по продажам Егор Гусельников прокомментировал сотрудничество с КХЛ.
«Балтика» на протяжении многих лет поддерживает спорт во всех его проявлениях, а хоккей всегда был одним из самых популярных видов спорта в нашей стране. Для нас соглашение с КХЛ — возможность поддержать легендарную лигу, стать ближе к хоккейным болельщикам, вдохновить их на поддержку команд. Нам с партнерами знаком вкус победы и ощущение упорного труда ради ее достижения. Мы как никто другой понимаем, что и в бизнесе, и в спорте главное — сотрудничество".
Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 3 сентября матчем за Кубок открытия, в котором сыграют финалисты прошлого сезона — «Металлург» и «Локомотив».