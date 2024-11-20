Президент КХЛ рассказал о трудностях с вступлением тульского АКМ в лигу

«В минувшие выходные посетил город, был большой праздник по случаю пятилетия Академии Михайлова. Сразу предупредили коллег, что ледовый дворец не подходит по регламенту. АКМ рассматривает различные варианты, мы с ними на связи. Знаю, что идут разговоры о реконструкции нынешней арены, рассматривается строительство нового стадиона, более вместительного», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».
АКМ выступает во Всероссийской хоккейной лиге. На данный момент команда находится на девятом месте в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ. В минувшем сезоне к концу регулярного чемпионата тульские хоккеисты добрались до четвёртого места.