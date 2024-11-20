Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент КХЛ рассказал о трудностях с вступлением тульского АКМ в лигу

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с вступлением тульского АКМ в лигу.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«В минувшие выходные посетил город, был большой праздник по случаю пятилетия Академии Михайлова. Сразу предупредили коллег, что ледовый дворец не подходит по регламенту. АКМ рассматривает различные варианты, мы с ними на связи. Знаю, что идут разговоры о реконструкции нынешней арены, рассматривается строительство нового стадиона, более вместительного», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

АКМ выступает во Всероссийской хоккейной лиге. На данный момент команда находится на девятом месте в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ. В минувшем сезоне к концу регулярного чемпионата тульские хоккеисты добрались до четвёртого места.

КХЛ: таблица и календарь