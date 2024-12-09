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В КХЛ объяснили, почему не будут отменять рукопожатия после матчей

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что в лиге не собираются отменять рукопожатия после матчей.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Софья Сандурская/ТАСС

— Думает ли КХЛ о том, чтобы отменить рукопожатия после матчей?

— Мы обсуждаем это не первый год. В плей‑офф у нас действует, что руки жмут после кубковой серии, когда она заканчивается. А в регулярном чемпионате у нас без изменений. Мы оставляем, что после каждого матча соперники друг друга благодарят за красивую, спортивную борьбу. Так что ничего не меняется. Все остается. Наш спорт тем и отличается от других, что игроки могут где‑то подраться, вспылить во время матча. Но после встречи они по‑мужски жмут друг другу руки, благодарят за хорошую интересную игру. Пока что у нас в регламенте на этот счет ничего не меняется. Мы оставляем все как есть, — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

Напомним, ранее в СМИ и в соцсетях появлялись публикации, призывающие отменить рукопожатия в КХЛ из-за того, что они провоцируют агрессию. Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов заявлял, что поддерживает инициативу об отмене рукопожатий.

Отметим, что в 2017 году во Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) уже ввели отмену рукопожатий после матчей.

КХЛ: таблица и календарь