«Ак Барс» — «Трактор»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Ак Барс» находится на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, у команды 48 очков после 36 матчей. «Трактор» лидирует на Востоке с 52 очками после 39 встреч. В случае победы челябинцы смогут укрепить свои позиции, ведь им дышит в спину «Салават Юлаев», готовящийся стать новым лидером Востока при любом удобном случае (у команд одинаковое количество очков).