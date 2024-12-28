«Ак Барс» — «Трактор»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Статистика команд
«Ак Барс» находится на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, у команды 48 очков после 36 матчей. «Трактор» лидирует на Востоке с 52 очками после 39 встреч. В случае победы челябинцы смогут укрепить свои позиции, ведь им дышит в спину «Салават Юлаев», готовящийся стать новым лидером Востока при любом удобном случае (у команд одинаковое количество очков).
В регулярных чемпионатах КХЛ команды провели между собой 68 матчей — 42 раза выигрывал «Ак Барс» (8 — в овертайме, 5 — по буллитам), 26 побед одержал «Трактор» (4 — в овертайме, 5 — по буллитам), разница шайб 191:138 в пользу казанцев.
16 октября команды встретились в Челябинске, «Ак Барс» потерпел поражение со счётом 1:3.
Интересный факт
С 2019 года «Ак Барс» не проиграл ни одной встречи челябинцам на своём льду. На счету казанцев восемь побед с этого момента.
Круглые числа в этой встрече будут у двух игроков «Трактора»:
- Чарльз Робинсон — 100 матчей в КХЛ
- Александр Кадейкин — 300 очков в КХЛ.
Травмированные игроки
В составе «Ак Барса» травмирован нападающий Егор Бабенко, «Трактор» готовится к игре без травмированных игроков.
Где смотреть
SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Трактор».
В прямом эфиру игру будут транслировать «KHL Prime» и «Кинопоиск».