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«Ак Барс» — «Трактор»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 28 декабря, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и челябинским «Трактором». Встреча пройдет на «Татнефть-Арене». Начало игры в 19:00 мск.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Статистика команд

«Ак Барс» находится на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, у команды 48 очков после 36 матчей. «Трактор» лидирует на Востоке с 52 очками после 39 встреч. В случае победы челябинцы смогут укрепить свои позиции, ведь им дышит в спину «Салават Юлаев», готовящийся стать новым лидером Востока при любом удобном случае (у команд одинаковое количество очков).

В регулярных чемпионатах КХЛ команды провели между собой 68 матчей — 42 раза выигрывал «Ак Барс» (8 — в овертайме, 5 — по буллитам), 26 побед одержал «Трактор» (4 — в овертайме, 5 — по буллитам), разница шайб 191:138 в пользу казанцев.

16 октября команды встретились в Челябинске, «Ак Барс» потерпел поражение со счётом 1:3.

Интересный факт

С 2019 года «Ак Барс» не проиграл ни одной встречи челябинцам на своём льду. На счету казанцев восемь побед с этого момента.

Круглые числа в этой встрече будут у двух игроков «Трактора»:

  • Чарльз Робинсон — 100 матчей в КХЛ
  • Александр Кадейкин — 300 очков в КХЛ.

Травмированные игроки

В составе «Ак Барса» травмирован нападающий Егор Бабенко, «Трактор» готовится к игре без травмированных игроков.

Где смотреть

SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Трактор».

В прямом эфиру игру будут транслировать «KHL Prime» и «Кинопоиск».