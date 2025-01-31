Главный тренер «Авангарда» попал в ДТП по пути на игру с «Барысом»

Омский «Авангард» сейчас на шестом месте Восточной конференции КХЛ, команда набрала 53 очка после 49 игр. В текущем сезоне омичи долгое время были вне зоны плей-офф. Ситуация стала лучше после прихода на пост главного тренера канадца Ги Буше. Первую тренировку с «Авангардом» провёл 12 декабря, после чего улетел в Канаду для решения проблемы с коленом.