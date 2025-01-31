Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный тренер «Авангарда» попал в ДТП по пути на игру с «Барысом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше попал в аварию по пути на игру с казахстанским «Барысом». Об этом сообщает Om1.ru.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

По предварительной информации водитель Hyundai не уступил дорогу клубному Mercedes, в котором находился наставник команды. В результате аварии Буше, его переводчица и водитель не пострадали.

Тренера и его помощницу пересадили в другую машину, после чего он продолжил путь на арену.

Напомним, сегодня, 31 января, «Авангард» сыграет на своем льду против «Барыса» из Астаны. Казахстанская команда выиграла в прошлом матче с Сибирью, прервав 12-матчевую серию поражений.

Омский «Авангард» сейчас на шестом месте Восточной конференции КХЛ, команда набрала 53 очка после 49 игр. В текущем сезоне омичи долгое время были вне зоны плей-офф. Ситуация стала лучше после прихода на пост главного тренера канадца Ги Буше. Первую тренировку с «Авангардом» провёл 12 декабря, после чего улетел в Канаду для решения проблемы с коленом.

Исполняющим обязанности главного тренера на некоторое время стал Дейв Барр. Барр также работал в Канаде, но был приглашен для решения проблем омского клуба.

Авангард
КХЛ: таблица и календарь