Завершена сделка по продаже арены Ротенберга и Тимченко в Хельсинки

Крупнейший спортивно-концертный комплекс страны (13 349 зрительских мест) и бывший домашний стадион «Йокерита» закрыт с 24 февраля 2022 года. За это время арена не приняла ни одного мероприятия, хотя раньше там было трудно найти свободное окошко. За время простоя сооружение несколько раз грабили.