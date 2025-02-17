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Завершена сделка по продаже арены Ротенберга и Тимченко в Хельсинки

Сделка по продаже принадлежавшей россиянам арены Helsinki Hall завершена, заявил генеральный директор инвестиционной компании Trevian Рейма Седервалль.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Dave Hogan/Getty Images

Финские СМИ ранее сообщили, что российские владельцы арены, бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко, заключили сделку по ее продаже с финской инвестиционной компанией Trevian, однако осуществление сделки требовало разрешения на уровне ЕС и одобрения финских властей.

По данным СМИ, цена объекта составила около 60 миллионов евро. Отмечается, что Ротенберг и Тимченко смогут получить доход от сделки лишь в случае снятия санкций Евросоюза.

Крупнейший спортивно-концертный комплекс страны (13 349 зрительских мест) и бывший домашний стадион «Йокерита» закрыт с 24 февраля 2022 года. За это время арена не приняла ни одного мероприятия, хотя раньше там было трудно найти свободное окошко. За время простоя сооружение несколько раз грабили.

Йокерит
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