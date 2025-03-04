Американский хоккеист «Амура» получил российское гражданство

«Рад сообщить, что лидер нашей хоккейной команды “Амур”, Алекс Гальченюк, сегодня получил паспорт гражданина Российской Федерации. Уверен, что это пойдет на пользу и самому игроку, и отечественному хоккею. Мы много общались с Алексом в этом сезоне, и я могу сказать, что по духу, по менталитету он наш, русский парень. Любит Россию, Хабаровский край, хоккейный клуб “Амур”, наших болельщиков. Поэтому можно сказать, что сегодня Алекс просто вернулся домой. Желаем ему скорейшего восстановления после травмы и поздравляем со вступлением в российское гражданство», — заявил председатель попечительского совета «Амура» Сергей Абрамов.