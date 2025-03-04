Американский хоккеист «Амура» получил российское гражданство

«Рад сообщить, что лидер нашей хоккейной команды “Амур”, Алекс Гальченюк, сегодня получил паспорт гражданина Российской Федерации. Уверен, что это пойдет на пользу и самому игроку, и отечественному хоккею. Мы много общались с Алексом в этом сезоне, и я могу сказать, что по духу, по менталитету он наш, русский парень. Любит Россию, Хабаровский край, хоккейный клуб “Амур”, наших болельщиков. Поэтому можно сказать, что сегодня Алекс просто вернулся домой. Желаем ему скорейшего восстановления после травмы и поздравляем со вступлением в российское гражданство», — заявил председатель попечительского совета «Амура» Сергей Абрамов.
Гальченюк родился 12 февраля 1994 года в Милуоки (штат Висконсин) в семье белорусского хоккеиста Александра Гальченюка. В 2013 году в составе сборной США он выиграл молодежный чемпионат мира и стал бронзовым призером взрослого чемпионата мира.
В 2012 году он был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ под третьим общим номером. Помимо «Монреаля» он успел поиграть за «Аризону», «Питтсбург», «Миннесоту», «Оттаву», «Торонто» и «Колорадо». В общей сложности на его счету 654 матча в НХЛ, в которых он набрал 354 (146+208) очков.
В августе 2023 года Гальченюк подписал двухлетний контракт со СКА. В мае 2024 года СКА расторг контракт с нападающим и он на правах свободного агента перешел в «Амур». В феврале этого года «Амур» продлил контракт с Гальченюком до конца сезона-2026/27.
За два сезона в КХЛ Гальченюк провел 123 матча, в которых набрал 84 (38+46) очка.