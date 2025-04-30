КХЛ назвала дату начала следующего сезона

Континентальная хоккейная лига определила дату старта следующего чемпионата. Сезон-2025/2026 начнется 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют финалисты плей-офф текущего сезона. Клубом-хозяином первого матча сезона станет обладатель Кубка Гагарина 2025 года.