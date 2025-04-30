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КХЛ назвала дату начала следующего сезона

Сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

Континентальная хоккейная лига определила дату старта следующего чемпионата. Сезон-2025/2026 начнется 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют финалисты плей-офф текущего сезона. Клубом-хозяином первого матча сезона станет обладатель Кубка Гагарина 2025 года.

Полная структура и сроки проведения чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 будут объявлены в июне.

На данный момент счет в парах ½ финала Кубка Гагарина выглядит следующим образом:

«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1−1;
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 1−0.