КХЛ назвала дату начала следующего сезона

Континентальная хоккейная лига определила дату старта следующего чемпионата. Сезон-2025/2026 начнется 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют финалисты плей-офф текущего сезона. Клубом-хозяином первого матча сезона станет обладатель Кубка Гагарина 2025 года.
Полная структура и сроки проведения чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 будут объявлены в июне.
На данный момент счет в парах ½ финала Кубка Гагарина выглядит следующим образом:
«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1−1;
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 1−0.