«Куньлунь» объявил об отставке главного тренера клуба

Руководство «Куньлуня» приняло решение не продлевать на второй год контракт тренера, подписанного по системе «1+1». Кравец возглавил команду в мае 2024 года. По итогам регулярного чемпионата «Куньлунь» занял 9-е место в таблице Западной конференции с 62 очками.