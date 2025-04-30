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«Куньлунь» объявил об отставке главного тренера клуба

Михаил Кравец покинул пост главного тренера «Куньлуня», сообщает пресс-служба китайского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/krs_central

«“Куньлунь” благодарит Михаила Григорьевича Кравца за работу в сезоне-2024/25. Желаем российскому специалисту удачи в его дальнейшей карьере», — говорится в заявлении команды.

Руководство «Куньлуня» приняло решение не продлевать на второй год контракт тренера, подписанного по системе «1+1». Кравец возглавил команду в мае 2024 года. По итогам регулярного чемпионата «Куньлунь» занял 9-е место в таблице Западной конференции с 62 очками.

Ранее в КХЛ 61-летний специалист возглавлял «Авангард», «Амур», «Витязь», был ассистентом тренера в «Сочи» и СКА.