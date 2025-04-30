«Куньлунь» объявил об отставке главного тренера клуба

«“Куньлунь” благодарит Михаила Григорьевича Кравца за работу в сезоне-2024/25. Желаем российскому специалисту удачи в его дальнейшей карьере», — говорится в заявлении команды.
Руководство «Куньлуня» приняло решение не продлевать на второй год контракт тренера, подписанного по системе «1+1». Кравец возглавил команду в мае 2024 года. По итогам регулярного чемпионата «Куньлунь» занял 9-е место в таблице Западной конференции с 62 очками.
Ранее в КХЛ 61-летний специалист возглавлял «Авангард», «Амур», «Витязь», был ассистентом тренера в «Сочи» и СКА.