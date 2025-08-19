Ричмонд
Сушинский — о Ливо: Я бы такого игрока даже подписывать не стал

По мнению российского хоккеиста, канадец не станет усилением для команды из Челябинска.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Валерия Калугина/ТАСС

Российский хоккеист, чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский прокомментировал подписание Джошуа Ливо в «Трактор».

«С учётом его игры в плей-офф прошлого сезона, это точно не потеря для “Салавата Юлаева” и точно не усиление для “Трактора”. Я бы такого хоккеиста даже подписывать не стал», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

Напомним, лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2024/2025 Джошуа Ливо был подписан челябинским «Трактором» после того, как с ним расторг контракт «Салават Юлаев». Причиной было то, что игрок не прибыл в назначенный срок в расположение клуба. Сразу после расторжения соглашения с уфимцами, в СМИ стала появляться информация о скором переходе Ливо в стан челябинцев. До игры за уфимский клуб канадский нападающий провел 10 сезонов в НХЛ. Он успел сыграть в «Торонто», «Калгари», «Сент-Луисе», «Каролине» и «Ванкувере». В прошлом сезоне Ливо набрал 80 очков после 62 матчей. Отдельно в плей-офф хоккеист набрал 15 (2+13) очков в 14 играх. Вместе с «Салаватом» канадец смог дойти до ½ финала.