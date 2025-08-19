Сушинский — о Ливо: Я бы такого игрока даже подписывать не стал

Напомним, лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2024/2025 Джошуа Ливо был подписан челябинским «Трактором» после того, как с ним расторг контракт «Салават Юлаев». Причиной было то, что игрок не прибыл в назначенный срок в расположение клуба. Сразу после расторжения соглашения с уфимцами, в СМИ стала появляться информация о скором переходе Ливо в стан челябинцев. До игры за уфимский клуб канадский нападающий провел 10 сезонов в НХЛ. Он успел сыграть в «Торонто», «Калгари», «Сент-Луисе», «Каролине» и «Ванкувере». В прошлом сезоне Ливо набрал 80 очков после 62 матчей. Отдельно в плей-офф хоккеист набрал 15 (2+13) очков в 14 играх. Вместе с «Салаватом» канадец смог дойти до ½ финала.