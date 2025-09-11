КХЛ выплатит клубам рекордную сумму по итогам сезона-2024/25

Выплата по итогам сезона-2024/2025 составит 2 157 098 260 рублей с НДС. Отмечается, что базой формирования выплат являются доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав, а также целевое финансирование.
Наибольшую сумму по итогам минувшего сезона получит действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» — 188,7 млн рублей. На втором месте располагается челябинский «Трактор» — 157,2 млн рублей, на третьем уфимский «Салават Юлаев» — 123,9 млн рублей.
Также более 100 млн рублей получат московское «Динамо», казанский «Ак Барс», омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург».
«Клубам рекомендовано направить средства, полученные от КХЛ, на совершенствование сервиса для игроков —закупку/модернизацию оборудования для сервисных зон, создание восстановительных зон. Также одним из направлений может стать модернизация инфраструктуры арены, улучшение сервиса для зрителей, организация развлекательных мероприятий в регионе и многое другое», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.
Напомним, в финале Кубка Гагарина-2025 «Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом 4−1 в серии и впервые в истории клуба завоевал трофей. Бронзовыми призерами стали «Салават Юлаев» и московское «Динамо».
