КХЛ выплатит клубам рекордную сумму по итогам сезона-2024/25

«Клубам рекомендовано направить средства, полученные от КХЛ, на совершенствование сервиса для игроков —закупку/модернизацию оборудования для сервисных зон, создание восстановительных зон. Также одним из направлений может стать модернизация инфраструктуры арены, улучшение сервиса для зрителей, организация развлекательных мероприятий в регионе и многое другое», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.