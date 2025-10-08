Сергей Шумаков вернулся в КХЛ

На данный момент «Лада» — одна из самых слабых команд лиги. В турнирной таблице Запада коллектив занимает последнее место. Кроме того, у команды большие проблемы с дисциплиной — тольяттинцы худшие в КХЛ по этому показателю. Среди слабейших «Лада» и по заброшенным шайбам, и по пропущенным голам. На данный момент у команды из Тольятти 10 поражений в 13 встречах. Хуже дела обстоят только у «Салавата Юлаева», потерявшего в межсезонье ряд мастеровитых игроков, обменявшего Александра Хмелевски в «Ак Барс».