Сергей Шумаков вернулся в КХЛ

Хоккеист подписал контракт с одним из самых слабых клубов КХЛ на данный момент.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Тольяттинская «Лада» подписала контракт с нападающим Сергеем Шумаковым, соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года. Об этом клуб сообщил в своих соцсетях.

Шумаков уже выступал за тольяттинцев в сезоне-2023/24, провел 56 матчей и набрал 27 (15+12) очков. Всего в КХЛ у него — 594 игры, 154 гола и 163 результативные передачи.

Напомним, Сергей пропустил предыдущий сезон в связи с тем, что не смог найти себе команду. Он ушел из «Лады» летом 2024 года, после чего не подписал контракт ни с одним из клубов. Шумаков участвовал в турнирах 3×3, чтобы набрать игровую форму и искал способы обратно вернуться в профессиональный хоккей.

На данный момент «Лада» — одна из самых слабых команд лиги. В турнирной таблице Запада коллектив занимает последнее место. Кроме того, у команды большие проблемы с дисциплиной — тольяттинцы худшие в КХЛ по этому показателю. Среди слабейших «Лада» и по заброшенным шайбам, и по пропущенным голам. На данный момент у команды из Тольятти 10 поражений в 13 встречах. Хуже дела обстоят только у «Салавата Юлаева», потерявшего в межсезонье ряд мастеровитых игроков, обменявшего Александра Хмелевски в «Ак Барс».

Шумаков — обладатель бронзовой медали чемпионата КХЛ сезона-2014/2015 в составе «Сибири» и серебряный призёр чемпионата КХЛ сезона-2018/2019 в составе «Авангарда».