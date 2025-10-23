«Лада» расторгла контракт с внуком Третьяка

Третьяк подписал контракт с «Ладой» в мае 2024 года. Он провел за клуб 11 матчей, отражая 88,6% бросков и пропуская 3,73 шайбы в среднем за игру. Сообщалось, что годовая зарплата Третьяка в «Ладе» составляла около 20 млн рублей.