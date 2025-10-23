«Лада» расторгла контракт с внуком Третьяка

Контракт с 29-летним голкипером был расторгнут по соглашению сторон.
«Мы благодарим Максима за игру и желаем успешного продолжения карьеры», — сказано в сообщении тольяттинского клуба.
Третьяк подписал контракт с «Ладой» в мае 2024 года. Он провел за клуб 11 матчей, отражая 88,6% бросков и пропуская 3,73 шайбы в среднем за игру. Сообщалось, что годовая зарплата Третьяка в «Ладе» составляла около 20 млн рублей.
Ранее в КХЛ Третьяк выступал за ЦСКА, «Адмирал», рижское «Динамо» и «Сочи». В общей сложности он провел 127 матчей, в которых одержал 20 побед, отражая 89,0% бросков и пропуская 3,63 шайбы в среднем за игру.
Максим Третьяк является внуком президента Федерации хоккея России (ФХР), трехкратного олимпийского чемпиона и десятикратного чемпиона мира Владислава Третьяка.
«Лада» занимает предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 24 октября, тольяттинцы дома сыграют с нижегородским «Торпедо». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.