«Лада» расторгла контракт с внуком Третьяка

Тольяттинская «Лада» объявила об уходе из команды вратаря Максима Третьяка.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Лада"

Контракт с 29-летним голкипером был расторгнут по соглашению сторон.

«Мы благодарим Максима за игру и желаем успешного продолжения карьеры», — сказано в сообщении тольяттинского клуба.

Третьяк подписал контракт с «Ладой» в мае 2024 года. Он провел за клуб 11 матчей, отражая 88,6% бросков и пропуская 3,73 шайбы в среднем за игру. Сообщалось, что годовая зарплата Третьяка в «Ладе» составляла около 20 млн рублей.

Ранее в КХЛ Третьяк выступал за ЦСКА, «Адмирал», рижское «Динамо» и «Сочи». В общей сложности он провел 127 матчей, в которых одержал 20 побед, отражая 89,0% бросков и пропуская 3,63 шайбы в среднем за игру.

Максим Третьяк является внуком президента Федерации хоккея России (ФХР), трехкратного олимпийского чемпиона и десятикратного чемпиона мира Владислава Третьяка.

«Лада» занимает предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 24 октября, тольяттинцы дома сыграют с нижегородским «Торпедо». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.