Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
28.02
Вашингтон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
28.02
Флорида
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
28.02
Юта
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
28.02
Анахайм
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
6
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2

Дубль Пинчука позволил минскому «Динамо» обыграть Сочи второй раз подряд

Встреча завершилась с минимальным отрывом.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали гости со счетом 3:2.

На 35-й минуте нападающий «Сочи» Данил Башкиров забил первый гол. На 38-й минуте форвард «Динамо» Сэм Энас сравнял счет. На 42-й минуте нападающий Виталий Пинчук вывел минский клуб вперед. На 48-й минуте форвард южан Павел Дедунов восстановил равенство в счёте. На 53-й минуте Пинчук вновь вывел минчан вперед, оформив дубль и установив окончательный счет — 3:2.

Это вторая подряд победа минчан над командой из Сочи.

Напомним, «Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграл 58 матчей, в которых набрал 40 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 82 очками после 61 встречи располагается на второй строчке Запада.

Сочи
2:3
0:0, 1:1, 1:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
27.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 3096 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Павел Хомченко
(00:00-59:50)
Василий Демченко
1-й период
15:49
Тай Смит
16:54
Тимур Хафизов
2-й период
30:54
Сергей Попов
34:30
Данил Башкиров
35:06
Вячеслав Грецкий
37:44
Сэм Энас
(Алекс Лимож, Тай Смит)
3-й период
40:45
Дмитрий Кагарлицкий
41:36
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
47:59
Павел Дедунов
(Василий Мачулин, Антон Малышев)
50:24
Илья Хохлов
52:02
Василий Мачулин
52:44
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Брэйди Лайл)
Статистика
Сочи
Динамо Мн
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
5
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит