Дубль Пинчука позволил минскому «Динамо» обыграть Сочи второй раз подряд

На 35-й минуте нападающий «Сочи» Данил Башкиров забил первый гол. На 38-й минуте форвард «Динамо» Сэм Энас сравнял счет. На 42-й минуте нападающий Виталий Пинчук вывел минский клуб вперед. На 48-й минуте форвард южан Павел Дедунов восстановил равенство в счёте. На 53-й минуте Пинчук вновь вывел минчан вперед, оформив дубль и установив окончательный счет — 3:2.