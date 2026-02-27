Дубль Пинчука позволил минскому «Динамо» обыграть Сочи второй раз подряд

В Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали гости со счетом 3:2.
На 35-й минуте нападающий «Сочи» Данил Башкиров забил первый гол. На 38-й минуте форвард «Динамо» Сэм Энас сравнял счет. На 42-й минуте нападающий Виталий Пинчук вывел минский клуб вперед. На 48-й минуте форвард южан Павел Дедунов восстановил равенство в счёте. На 53-й минуте Пинчук вновь вывел минчан вперед, оформив дубль и установив окончательный счет — 3:2.
Это вторая подряд победа минчан над командой из Сочи.
Напомним, «Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграл 58 матчей, в которых набрал 40 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 82 очками после 61 встречи располагается на второй строчке Запада.
Дмитрий Михайлов
Дмитрий Квартальнов
Павел Хомченко
(00:00-59:50)
Василий Демченко
15:49
Тай Смит
16:54
Тимур Хафизов
30:54
Сергей Попов
34:30
Данил Башкиров
35:06
Вячеслав Грецкий
37:44
Сэм Энас
(Алекс Лимож, Тай Смит)
40:45
Дмитрий Кагарлицкий
41:36
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
47:59
Павел Дедунов
(Василий Мачулин, Антон Малышев)
50:24
Илья Хохлов
52:02
Василий Мачулин
52:44
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Брэйди Лайл)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
