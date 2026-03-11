Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.30
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.88
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.10
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.27
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.95
X
4.47
П2
1.77
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.30
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.21
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Каролина
5
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
4
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
4
:
Детройт
3
П1
X
П2

Безудержные лидеры: из чего сделан «Металлург»

Уникальная система Андрея Разина, цифры и статистика ребят, за которыми в этом сезоне не может угнаться ни одна команда.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Мы стоим на пороге плей-офф сезона-2025/2026, и первыми стать официальными участниками турнира стали магнитогорцы. Весь чемпионат они удерживают лидерские позиции настолько уверенно, что разница с ближайшим преследователем из Омска доходила до 10 баллов. При этом сейчас на счету «Металлурга» три Кубка Гагарина, это столько же, сколько у «Ак Барса» с ЦСКА. Пока москвичи и казанцы «двигаются тихо и не подают вида», армия Разина вполне четко заявляет, что четвертый кубок, спустя только сезон после третьего, им совсем не повредит.

Хорошо, раз так, то давайте с разных аспектов попробуем понять, почему же «Металлург» реально выигрывает на фоне остальных команд и совсем не напрасно тянет руку к чаше. Сколько у них реальных шансов на титул покажет только время, а мы коснемся исключительно реальных цифр и фактов.

Золото большим не бывает

Игроки "Металлурга"
Игроки "Металлурга"Источник: РИА "Новости"

Первое, что вспоминается, когда думаешь, чем «Металлург» отличается от остальных коллективов — это малогабаритность. На одной из пресс-конференций главный тренер «Авангарда» Ги Буше отметил: «Они маленькие, легко падают, им все время попадают по лицу, отсюда идут удаления». Про удаления поговорим позже, а вот по поводу маленького роста — это так. Всего 180.92 см средний рост команды, включая габаритных защитников, и это не самый низкий результат в лиге, он и ненужен, это как раз «золотая середина».

Вот почему. Интересно обратить внимание на то, что у магнитогорцев есть четкое разделение по росту для защитников и нападающих. Средний рост нападения в команде 176 см, там есть только один форвард ростом больше, чем 182 см. У защиты с точностью наоборот, есть только один игрок, с ростом меньше 182 см. Важная деталь: при любом росте вес игроков не достигает 100 кг. То есть, даже если игрок высокий, он по льду не тащит за собой тяжелую массу, а значит меньше устает и быстрее двигается.

В целом, такой набор антропометрии — это крайне выигрышно. Габаритные защитники способны удержать оборону от таких же крупных соперников, в то время как магнитогорские форварды за счет небольшого роста и веса способны ускользнуть от крупных соперников. Более того, такое разделение делает партнеров по команде не совсем взаимозаменяемыми, что с одной стороны не очень хорошо, а с другой стороны, способствует тому, чтобы все выполняли свою задачу, а не «лезли» везде. Конечно, все это грубо и шаблонно звучит, игра не работает по сценарию, но на дистанции эти факторы дают результат — «Металлург» выходит в лидерах второй раз за три сезона.

В подтверждение важности антропометрии приведу и научное исследование Д. А. Зобкова «Антропометрические данные хоккеиста как основа вариативности методики игровой адаптации в любительских студенческих командах». Не обращайте внимание на полное название, здесь важны результаты исследования роста и веса, а не уровня лиги, и вот, что они гласят:

"За основную концепцию брался тот факт, что катание, включающее в себя способность к статодинамическому равновесию, обеспечивалось невысоким положением общего центра массы (определенным соотношением длин конечностей и туловища). Более того, ведущим фактором, способствующим более высокому уровню вертикальной устойчивости, практически доказанным, считается факт наличия сниженного роста тела.

Кроме того подтверждено, что низкое содержание жира в организме и высокая скорость смены направления движения являются важными связанными аспектами в исследуемом виде спорта".

То есть, низкий вес и рост способствуют более хорошей адаптации на льду, к игре и повышенной маневренности, а значит против большинства команд КХЛ, в которых играют крупные хоккеисты система «Металлурга» с их «тонкими и звонкими» — необычна, но потому и выигрышна.

Об этих ребят спотыкаются и удаляются

Илья Набоков
Илья НабоковИсточник: РИА "Новости"

Вернемся к словам Ги Буше. С тем, что магнитогорцы небольшие ребята мы разобрались, время перейти к удалениям. Здесь Буше тоже прав, «Металлург» лучший в лиге по показателю удаления соперников — 624 минуты. В среднем 11:20 минут проводят оппоненты в штрафном боксе, а это ведь больше половины периода. В этот момент проворливые и маленькие форварды в бригаде большинства наверняка не дремлют, но сейчас не об этом.

Такие чудовищные цифры на удалениях против «Металлурга» тоже связаны с тем, как работают разногабаритные хоккеисты друг с другом. Силовые приемы, которые привыкли рослые игроки применять друг на друге в случае с магнитогорцами работают плохо. Элементарно нет места для маневра и игрок ограничен тем, что его оппонент не соответствует ему по размерам. Еще одна причина — когда атакующие магнитогорцы доминируют по владению шайбой и развивают позиционные атаки, соперники, стремясь не дать моментам развиться, чаще рискуют нарушить правила (к примеру, «подрезать» игрока или схватить клюшку). В 6 из 8 последних матчей соперники «Металлурга» удалялись больше, чем магнитогорцы и в 7 из 8 матчей использовали больше силовых приемов, чем подопечные Разина. Так случаются непреднамеренные фолы, которые переводят важных игроков соперников с поля прямо на штрафную скамью.

Даже если магнитогорская команда проигрывает, то почти всегда выигрывает по времени владения шайбой на площадке. В целых семи последних поигранных встречах, «Металлург» бросал в створ ворот (то есть, потенциально забивал гол) в разы больше, чем соперник. Да, иногда проводит реализация, но времени владения шайбой, моментов и бросков у магнитогорцев просто невероятное количество!

Много большинства. Очень много большинства

Алексей Маклюков и Данила Паливко
Алексей Маклюков и Данила ПаливкоИсточник: РИА "Новости"

Следом после удаления соперника идет численное преимущество «Металлурга». Если обратить внимание на статистику последних пяти лет, становится очевидным, что команда значительно опережает конкурентов по числу моментов игры в большинстве.

В сезоне 2025/2026 «Металлург» установил рекорды, которые могут впечатлить. В среднем команда получает 4.6 большинства за матч, что является наибольшим показателем за последние пять лет. Для сравнения, среднее по лиге за этот период составляет около 3.2. Время, которое команда проводит в большинстве, также достигло рекорда — 7 минут 20 секунд за игру. Для лиги это исключительный результат (средний показатель — 5 минут 19 секунд).

Ранее аналогичные достижения не могли похвастаться такими цифрами. Например, в сезоне-2022/2023 «Северсталь» реализовывала 4.16 численных преимуществ за матч и проводила 6:54 минуты в формате 5 на 4. Такая частота преимуществ позволила «Металлургу» стать лидером по голам, забиваемым в большинстве: 1.17 шайбы за матч — лучший результат в лиге.

Тем не менее, несмотря на внушительные цифры, по проценту реализации большинства команда не возглавляет список. Эффективность их игры в формате 5 на 4 составляет около 25.5%, что дает им пятое место по этому показателю. Это означает, что другие клубы используют свои шансы более результативно, хотя и получают их реже.

У «Металлурга» довольно редкий профиль: команда не является самой эффективной по реализации большинства, но по количеству созданных шансов и времени, проведенного в большинстве, они установили исторический рекорд последних сезонов.

Андрей Разин с уникальной системой — вишенка на торте

Андрей Разин
Андрей РазинИсточник: РИА "Новости"

Все составляющие несомненно работают только вместе с хорошим руководством, которое обеспечивает Андрей Разин, работающий с командой уже третий сезон. Точно неизвестно, как работает Андрей Александрович с командой, оно и понятно, ведь тогда каждый Планктон хотел бы себе настоящий рецепт крабсбургера. Однако точно мы можем полагаться на то, что сразу несколько игроков «Металлурга» упоминали, что Разин работает с ними как-то по-особенному.

Канцеров рассказывал Metaratings.ru: «Его тренерская система мышления мне полностью импонирует, мне нравится наш стиль игры. Многим новым ребятам пришлось привыкать в этой системе, так как она уникальна: ни в других командах КХЛ, ни в Северной Америке такого не встретишь. Вот этим мы и отличаемся».

«В чем особенность Разина как тренера и человека? Могу ответить так: кнут и пряник. Когда надо — кнут, и когда надо — пряник. Он может сделать замечание и наругать, может похвалить», — сказал Никита Подскребалин «РБ Спорт».

Никита упомянул и про важный момент благодаря которому Андрей Александрович завоевал Кубок Гагарина с очень молодой командой: он дает шансы молодым игрокам и не боится их ошибок на льду. Уверенность в своих игроках — это то, что взрастило Романа Канцерова, Дмитрия Силантьева, Илью Набокова, о которых никто не слышал, пока они не начали играть под руководством специалиста. Такая тактика Разина обеспечивает хорошие отношения в команде и между тренерским штабом с игроками, и у игроков друг с другом. Когда чувствуешь доверие со стороны взрослых товарищей и тренеров раскрыться проще и получать удовольствие от игры проще.

К слову, посмотрим на стандартный состав команды перед игрой и проанализируем его
Первая тройка нападения состоит полностью из молодых игроков, в дополнение опытные защитники. Три звена дальше преимущественно из тех, кто опытнее, но напомним, что антропометрия примерно та же, что у молодых. Здесь на первый план выходит скорость, атакующие способности — как раз то, что могут дать 20-летние игроки. Опытная защита позволит лучше сработать в обороне, не пропустить. Кстати, защитники, которым пока по 19 лет, есть в основном составе тоже — их сразу двое — Федоров и Сиряцкий, они пока в четвертом звене. Тут, к слову, серьезное «возрастное» нападение, которое если что будет «страховать», но очевидно, парни и сами неплохо справляются, играют в паре, что позволит сразу наработать игровое взаимопонимание.

Молодые умело вплетены в систему вместе с опытными, все они при этом примерно одинаковы по телосложению, поэтому и физические силы у пятерок «выравниваются». У форвардов, по словам самого Разина, есть свобода в атаке, а у защитников определенные схемы для работе в обороне. Все это вместе создает буквально новую экосистему, в главе которой Андрей Александрович. Конечно, отдельные компоненты по внедрению молодых игроков в состав, по тому, как надо играть в атаке и обороне, известны всем, однако именно Разин смог сделать из этого очень размеренную систему без которой невозможно рассчитывать на чемпионство.