Безудержные лидеры: из чего сделан «Металлург»

В целом, такой набор антропометрии — это крайне выигрышно. Габаритные защитники способны удержать оборону от таких же крупных соперников, в то время как магнитогорские форварды за счет небольшого роста и веса способны ускользнуть от крупных соперников. Более того, такое разделение делает партнеров по команде не совсем взаимозаменяемыми, что с одной стороны не очень хорошо, а с другой стороны, способствует тому, чтобы все выполняли свою задачу, а не «лезли» везде. Конечно, все это грубо и шаблонно звучит, игра не работает по сценарию, но на дистанции эти факторы дают результат — «Металлург» выходит в лидерах второй раз за три сезона.