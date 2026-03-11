Безудержные лидеры: из чего сделан «Металлург»

Мы стоим на пороге плей-офф сезона-2025/2026, и первыми стать официальными участниками турнира стали магнитогорцы. Весь чемпионат они удерживают лидерские позиции настолько уверенно, что разница с ближайшим преследователем из Омска доходила до 10 баллов. При этом сейчас на счету «Металлурга» три Кубка Гагарина, это столько же, сколько у «Ак Барса» с ЦСКА. Пока москвичи и казанцы «двигаются тихо и не подают вида», армия Разина вполне четко заявляет, что четвертый кубок, спустя только сезон после третьего, им совсем не повредит.
Хорошо, раз так, то давайте с разных аспектов попробуем понять, почему же «Металлург» реально выигрывает на фоне остальных команд и совсем не напрасно тянет руку к чаше. Сколько у них реальных шансов на титул покажет только время, а мы коснемся исключительно реальных цифр и фактов.
Золото большим не бывает
Первое, что вспоминается, когда думаешь, чем «Металлург» отличается от остальных коллективов — это малогабаритность. На одной из пресс-конференций главный тренер «Авангарда» Ги Буше отметил: «Они маленькие, легко падают, им все время попадают по лицу, отсюда идут удаления». Про удаления поговорим позже, а вот по поводу маленького роста — это так. Всего 180.92 см средний рост команды, включая габаритных защитников, и это не самый низкий результат в лиге, он и ненужен, это как раз «золотая середина».
Вот почему. Интересно обратить внимание на то, что у магнитогорцев есть четкое разделение по росту для защитников и нападающих. Средний рост нападения в команде 176 см, там есть только один форвард ростом больше, чем 182 см. У защиты с точностью наоборот, есть только один игрок, с ростом меньше 182 см. Важная деталь: при любом росте вес игроков не достигает 100 кг. То есть, даже если игрок высокий, он по льду не тащит за собой тяжелую массу, а значит меньше устает и быстрее двигается.
В целом, такой набор антропометрии — это крайне выигрышно. Габаритные защитники способны удержать оборону от таких же крупных соперников, в то время как магнитогорские форварды за счет небольшого роста и веса способны ускользнуть от крупных соперников. Более того, такое разделение делает партнеров по команде не совсем взаимозаменяемыми, что с одной стороны не очень хорошо, а с другой стороны, способствует тому, чтобы все выполняли свою задачу, а не «лезли» везде. Конечно, все это грубо и шаблонно звучит, игра не работает по сценарию, но на дистанции эти факторы дают результат — «Металлург» выходит в лидерах второй раз за три сезона.
В подтверждение важности антропометрии приведу и научное исследование Д. А. Зобкова «Антропометрические данные хоккеиста как основа вариативности методики игровой адаптации в любительских студенческих командах». Не обращайте внимание на полное название, здесь важны результаты исследования роста и веса, а не уровня лиги, и вот, что они гласят:
"За основную концепцию брался тот факт, что катание, включающее в себя способность к статодинамическому равновесию, обеспечивалось невысоким положением общего центра массы (определенным соотношением длин конечностей и туловища). Более того, ведущим фактором, способствующим более высокому уровню вертикальной устойчивости, практически доказанным, считается факт наличия сниженного роста тела.
Кроме того подтверждено, что низкое содержание жира в организме и высокая скорость смены направления движения являются важными связанными аспектами в исследуемом виде спорта".
То есть, низкий вес и рост способствуют более хорошей адаптации на льду, к игре и повышенной маневренности, а значит против большинства команд КХЛ, в которых играют крупные хоккеисты система «Металлурга» с их «тонкими и звонкими» — необычна, но потому и выигрышна.
Об этих ребят спотыкаются и удаляются
Вернемся к словам Ги Буше. С тем, что магнитогорцы небольшие ребята мы разобрались, время перейти к удалениям. Здесь Буше тоже прав, «Металлург» лучший в лиге по показателю удаления соперников — 624 минуты. В среднем 11:20 минут проводят оппоненты в штрафном боксе, а это ведь больше половины периода. В этот момент проворливые и маленькие форварды в бригаде большинства наверняка не дремлют, но сейчас не об этом.
Такие чудовищные цифры на удалениях против «Металлурга» тоже связаны с тем, как работают разногабаритные хоккеисты друг с другом. Силовые приемы, которые привыкли рослые игроки применять друг на друге в случае с магнитогорцами работают плохо. Элементарно нет места для маневра и игрок ограничен тем, что его оппонент не соответствует ему по размерам. Еще одна причина — когда атакующие магнитогорцы доминируют по владению шайбой и развивают позиционные атаки, соперники, стремясь не дать моментам развиться, чаще рискуют нарушить правила (к примеру, «подрезать» игрока или схватить клюшку). В 6 из 8 последних матчей соперники «Металлурга» удалялись больше, чем магнитогорцы и в 7 из 8 матчей использовали больше силовых приемов, чем подопечные Разина. Так случаются непреднамеренные фолы, которые переводят важных игроков соперников с поля прямо на штрафную скамью.
Даже если магнитогорская команда проигрывает, то почти всегда выигрывает по времени владения шайбой на площадке. В целых семи последних поигранных встречах, «Металлург» бросал в створ ворот (то есть, потенциально забивал гол) в разы больше, чем соперник. Да, иногда проводит реализация, но времени владения шайбой, моментов и бросков у магнитогорцев просто невероятное количество!
Много большинства. Очень много большинства
Следом после удаления соперника идет численное преимущество «Металлурга». Если обратить внимание на статистику последних пяти лет, становится очевидным, что команда значительно опережает конкурентов по числу моментов игры в большинстве.
В сезоне 2025/2026 «Металлург» установил рекорды, которые могут впечатлить. В среднем команда получает 4.6 большинства за матч, что является наибольшим показателем за последние пять лет. Для сравнения, среднее по лиге за этот период составляет около 3.2. Время, которое команда проводит в большинстве, также достигло рекорда — 7 минут 20 секунд за игру. Для лиги это исключительный результат (средний показатель — 5 минут 19 секунд).
Ранее аналогичные достижения не могли похвастаться такими цифрами. Например, в сезоне-2022/2023 «Северсталь» реализовывала 4.16 численных преимуществ за матч и проводила 6:54 минуты в формате 5 на 4. Такая частота преимуществ позволила «Металлургу» стать лидером по голам, забиваемым в большинстве: 1.17 шайбы за матч — лучший результат в лиге.
Тем не менее, несмотря на внушительные цифры, по проценту реализации большинства команда не возглавляет список. Эффективность их игры в формате 5 на 4 составляет около 25.5%, что дает им пятое место по этому показателю. Это означает, что другие клубы используют свои шансы более результативно, хотя и получают их реже.
У «Металлурга» довольно редкий профиль: команда не является самой эффективной по реализации большинства, но по количеству созданных шансов и времени, проведенного в большинстве, они установили исторический рекорд последних сезонов.
Андрей Разин с уникальной системой — вишенка на торте
Все составляющие несомненно работают только вместе с хорошим руководством, которое обеспечивает Андрей Разин, работающий с командой уже третий сезон. Точно неизвестно, как работает Андрей Александрович с командой, оно и понятно, ведь тогда каждый Планктон хотел бы себе настоящий рецепт крабсбургера. Однако точно мы можем полагаться на то, что сразу несколько игроков «Металлурга» упоминали, что Разин работает с ними как-то по-особенному.
Канцеров рассказывал Metaratings.ru: «Его тренерская система мышления мне полностью импонирует, мне нравится наш стиль игры. Многим новым ребятам пришлось привыкать в этой системе, так как она уникальна: ни в других командах КХЛ, ни в Северной Америке такого не встретишь. Вот этим мы и отличаемся».
«В чем особенность Разина как тренера и человека? Могу ответить так: кнут и пряник. Когда надо — кнут, и когда надо — пряник. Он может сделать замечание и наругать, может похвалить», — сказал Никита Подскребалин «РБ Спорт».
Никита упомянул и про важный момент благодаря которому Андрей Александрович завоевал Кубок Гагарина с очень молодой командой: он дает шансы молодым игрокам и не боится их ошибок на льду. Уверенность в своих игроках — это то, что взрастило Романа Канцерова, Дмитрия Силантьева, Илью Набокова, о которых никто не слышал, пока они не начали играть под руководством специалиста. Такая тактика Разина обеспечивает хорошие отношения в команде и между тренерским штабом с игроками, и у игроков друг с другом. Когда чувствуешь доверие со стороны взрослых товарищей и тренеров раскрыться проще и получать удовольствие от игры проще.
К слову, посмотрим на стандартный состав команды перед игрой и проанализируем его
Первая тройка нападения состоит полностью из молодых игроков, в дополнение опытные защитники. Три звена дальше преимущественно из тех, кто опытнее, но напомним, что антропометрия примерно та же, что у молодых. Здесь на первый план выходит скорость, атакующие способности — как раз то, что могут дать 20-летние игроки. Опытная защита позволит лучше сработать в обороне, не пропустить. Кстати, защитники, которым пока по 19 лет, есть в основном составе тоже — их сразу двое — Федоров и Сиряцкий, они пока в четвертом звене. Тут, к слову, серьезное «возрастное» нападение, которое если что будет «страховать», но очевидно, парни и сами неплохо справляются, играют в паре, что позволит сразу наработать игровое взаимопонимание.
Молодые умело вплетены в систему вместе с опытными, все они при этом примерно одинаковы по телосложению, поэтому и физические силы у пятерок «выравниваются». У форвардов, по словам самого Разина, есть свобода в атаке, а у защитников определенные схемы для работе в обороне. Все это вместе создает буквально новую экосистему, в главе которой Андрей Александрович. Конечно, отдельные компоненты по внедрению молодых игроков в состав, по тому, как надо играть в атаке и обороне, известны всем, однако именно Разин смог сделать из этого очень размеренную систему без которой невозможно рассчитывать на чемпионство.