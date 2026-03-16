Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак
3
:
Динамо М
2
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.05
П2
9.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
4
:
Ак Барс
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
16.00
П2
88.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо
3
:
Нефтехимик
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.20
П2
1.45
Хоккей. НХЛ
17.03
Детройт
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.33
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
17.03
Нью-Джерси
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.30
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
17.03
Рейнджерс
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
17.03
Даллас
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.20
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
17.03
Колорадо
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.70
П2
4.08
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Автомобилист
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2

Тренер Митч Лав: Игроков из России приходится просить взять выходной

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» заявил о работоспособности российских игроков.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Тренер «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав заявил о высокой работоспособности российских хоккеистов и рассказал, что их приходится просить брать выходной.

— Если говорить о взаимодействии с российскими игроками, то вы работали с несколькими в Северной Америке, теперь — здесь. Приходится ли искать к ним особый подход?

— Что я действительно заметил у российских игроков — они очень хотят работать. Они постоянно хотят быть на льду, тренироваться, проводить время на катке. Иногда даже приходится говорить им: «Сделайте паузу, возьмите выходной. Проведите время с семьей, сходите куда-нибудь, отдохните».

— Часто говорят обратное: что российские игроки с ленцой, думают только о красивой жизни, о деньгах, о поездках на курорты.

— Мой опыт совсем другой. Российские игроки, с которыми я работал, были очень профессиональными и действительно хотели побеждать. Например, могу сказать это про Овечкина. С ним я проработал два года. Он хочет побеждать не меньше любого другого игрока. Он хочет завоевать еще один Кубок Стэнли, хочет выигрывать матчи и забивать голы. Так что назвать его ленивым спортсменом точно нельзя. Он очень мотивирован, знает, чего хочет добиться, и требует того же от партнеров. Поэтому мой опыт работы с российскими игроками в целом очень позитивный — они действительно хотят работать и становиться лучше, — цитирует Лава «Спорт-Экспресс».

Напомним, канадец присоединился к работе с командой в середине сезона-2025/26, потому что предыдущий тренер — Жерар Галлан — покинул пост по причине проблем со здоровьем. Отметим, что «Шанхай Дрэгонс» не попал в плей-офф текущего сезона.