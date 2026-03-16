Тренер Митч Лав: Игроков из России приходится просить взять выходной

Тренер «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав заявил о высокой работоспособности российских хоккеистов и рассказал, что их приходится просить брать выходной.
— Если говорить о взаимодействии с российскими игроками, то вы работали с несколькими в Северной Америке, теперь — здесь. Приходится ли искать к ним особый подход?
— Что я действительно заметил у российских игроков — они очень хотят работать. Они постоянно хотят быть на льду, тренироваться, проводить время на катке. Иногда даже приходится говорить им: «Сделайте паузу, возьмите выходной. Проведите время с семьей, сходите куда-нибудь, отдохните».
— Часто говорят обратное: что российские игроки с ленцой, думают только о красивой жизни, о деньгах, о поездках на курорты.
— Мой опыт совсем другой. Российские игроки, с которыми я работал, были очень профессиональными и действительно хотели побеждать. Например, могу сказать это про Овечкина. С ним я проработал два года. Он хочет побеждать не меньше любого другого игрока. Он хочет завоевать еще один Кубок Стэнли, хочет выигрывать матчи и забивать голы. Так что назвать его ленивым спортсменом точно нельзя. Он очень мотивирован, знает, чего хочет добиться, и требует того же от партнеров. Поэтому мой опыт работы с российскими игроками в целом очень позитивный — они действительно хотят работать и становиться лучше, — цитирует Лава «Спорт-Экспресс».
Напомним, канадец присоединился к работе с командой в середине сезона-2025/26, потому что предыдущий тренер — Жерар Галлан — покинул пост по причине проблем со здоровьем. Отметим, что «Шанхай Дрэгонс» не попал в плей-офф текущего сезона.