Совет директоров утвердил изменения в правовой регламент КХЛ

Правки в регламент касаются открывающейся 1 июня новой трансферной кампании клубов КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
С сезона-2026/2027 в правовой регламент КХЛ вносятся следующие изменения:
- отменяется «правило трех переходов», когда клубы не могли заключать контракт с более чем тремя игроками, которые в предыдущем сезоне выступали за один клуб;
- в составе «Потолка заработных плат» в случае переподписания контрактов между клубом и игроком с уменьшением заработной платы и (или) индивидуальных бонусов учитываются условия старого контракта;
- в случае расторжения длительных контрактов 20% от суммы будущих сезонов контракта включаются в состав «Потолка заработных плат» на каждый сезон расторгнутого контракта.
В сезоне-2026/2027 потолок заработных плат составит 950 млн рублей, а пол заработных плат — 525 млн рублей.