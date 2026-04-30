Ротенберг отреагировал на отмену «правила Ротенберга» в КХЛ

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг отреагировал на отмену правила своего имени в Континентальной хоккейной лиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

29 апреля совет директоров КХЛ внес изменения в правовой регламент лиги. Было отменено «правило трех переходов». Согласно этому правилу в течение сезона из одной команды в другую могло переходить не более трех спортсменов. В прессе этот пункт регламента назывался «правилом Ротенберга».

— В среду КХЛ отменила «правило трех игроков», которое вводилось против Романа Ротенберга. Как вы к этому относитесь?

— Мне сильно импонирует, что к любой теме и правилу привязывают фамилию Ротенберг. Это вызывает уважение. Что касается регламента, это прерогатива лиги. И когда мы говорим о том, как правильно — наверное, в плане развития всегда правильно, чтобы игроки могли сами определяться, где и как им лучше выступать.

Для хоккеистов должна быть свобода выбора. Они имеют свое мнение. Они на сегодняшний день очень образованные, умные. Они все сами понимают. Это задача и вызов для любого тренера — найти общий язык с хоккеистами. Игроки прекрасно знают, с кем и где они хотят играть, в какой хоккей, какой клуб им лучше подходит, как они хотят тренироваться. Игрок вправе сам выбирать, к какому тренеру и в какую команду ему идти. Если он свободный агент, конечно.

— И мало вариантов в КХЛ, только 22 клуба.

— Самое главное — надо искать возможность, чтобы наши ребята играли в России как можно дольше. Примеры Капризова, Панарина об этом говорят. Они уехали в НХЛ в возрасте 23−24 лет. И добились огромных успехов. Нельзя торопиться и слушать кого‑то, кто вам будет давать советы. Сначала станьте сильным игроком в России, окрепните. А когда уже есть чувство, что в НХЛ ты можешь играть в первых звеньях в лучших командах лиги, то можно рассматривать отъезд в Северную Америку. И пока этого нет, не нужно никуда уезжать. А наша задача — искать любую возможность, чтобы наши дети, наши игроки оставались бы в России как можно дольше. И вот отмена этого правила повлияет на эту тему положительно, — заявил Ротенберг в интервью «Матч ТВ».