Ротенберг отреагировал на отмену «правила Ротенберга» в КХЛ

— Самое главное — надо искать возможность, чтобы наши ребята играли в России как можно дольше. Примеры Капризова, Панарина об этом говорят. Они уехали в НХЛ в возрасте 23−24 лет. И добились огромных успехов. Нельзя торопиться и слушать кого‑то, кто вам будет давать советы. Сначала станьте сильным игроком в России, окрепните. А когда уже есть чувство, что в НХЛ ты можешь играть в первых звеньях в лучших командах лиги, то можно рассматривать отъезд в Северную Америку. И пока этого нет, не нужно никуда уезжать. А наша задача — искать любую возможность, чтобы наши дети, наши игроки оставались бы в России как можно дольше. И вот отмена этого правила повлияет на эту тему положительно, — заявил Ротенберг в интервью «Матч ТВ».