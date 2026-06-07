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«Металлург» усилил оборону двукратным обладателем Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» заключил долгосрочный контракт с защитником Владиславом Провольневым. Соглашение рассчитано до завершения сезона-2027/28. Ранее хоккеист расторг договор с ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

Магнитогорский «Металлург» заключил контракт с защитником Владиславом Провольневым, сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение с хоккеистом рассчитано до завершения сезона-2027/28. В начале июня Провольнев расторг договор с московским ЦСКА, в составе которого выступал начиная с сезона-2021/22.

«Укрепляем оборонительную линию команды подписанием Владислава Провольнева. Владислав обладает колоссальным опытом, он дважды выигрывал Кубок Гагарина с ЦСКА и являлся одним из ключевых игроков для москвичей. Одно из преимуществ Владислава — его габариты. Он добавит мощи нашей обороне и позволит оказывать сопротивление габаритным игрокам соперников. В лице Владислава мы видим крепкого защитника, способного “зацементировать” защиту и помочь нападающим в начале атак. А его кубковый опыт, несомненно, пригодится в раздевалке», — заявил спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

Провольневу 31 год. В 2022 и 2023 годах он завоевывал Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В КХЛ защитник также играл за московский «Спартак» и череповецкую «Северсталь». Всего в лиге он провел 533 матча и набрал 118 очков (38 заброшенных шайб и 80 результативных передач).