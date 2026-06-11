Давыдов связал переход Шипачева в Уфу с тренерским фактором

Трехкратный олимпийский чемпион и заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов прокомментировал переход Вадима Шипачева из минского «Динамо» в «Салават Юлаев». Интервью опубликовано на Russia-Hockey.ru.
По мнению Давыдова, ключевую роль в выборе клуба сыграл тренерский фактор. Он отметил работу главного тренера уфимцев Виктора Козлова, который умеет находить подход как к молодым игрокам, так и к опытным хоккеистам.
«Самый лучший пример — Евгений Кузнецов, которого после магнитогорской нервотрепки с Андреем Разиным воскресили именно в Уфе», — заявил Давыдов.
Бывший защитник московского «Динамо» считает, что после последних конфликтных историй вокруг магнитогорского клуба некоторые именитые игроки могут предпочесть другие варианты продолжения карьеры.
«После всех последних историй мастера, подозреваю, будут избегать эту симпатичную по стилю команду», — сказал Давыдов, говоря о «Металлурге».
По его оценке, Шипачев станет усилением для «Салавата Юлаева», однако даже с опытным форвардом уфимцам будет сложно на равных конкурировать с ведущими клубами Восточной конференции, такими как «Авангард», «Ак Барс» и «Трактор».