Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
12.06
Каролина
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2

Губерниев считает, что Шипачев способен играть еще несколько сезонов

Телеведущий высоко оценил переход форварда в «Салават Юлаев» и его влияние на команду.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал переход Вадима Шипачева в «Салават Юлаев». Его слова приводит «Матч ТВ».

Во вторник уфимский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 39-летним нападающим. Шипачев является рекордсменом КХЛ по количеству сыгранных матчей, набранных очков и результативных передач.

«Я всегда считал, что потенциал Шипачева — быть в НХЛ на ведущих ролях, но этого не случилось, он по полной программе реализовывал себя в КХЛ», — заявил Губерниев.

По мнению телеведущего, возраст не должен помешать форварду приносить пользу новой команде. Он отметил лидерские качества хоккеиста как на льду, так и за пределами площадки.

«39 лет — это не возраст для завершения карьеры. Вадим может быть лидером и на льду, и в раздевалке, сплотить команду. Поэтому желаю Шипачеву поиграть сезон-другой», — сказал Губерниев.

Шипачев является олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина. За карьеру он выступал за «Северсталь», СКА, московское и минское «Динамо», «Ак Барс» и «Вегас Голден Найтс».