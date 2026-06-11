Губерниев считает, что Шипачев способен играть еще несколько сезонов

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал переход Вадима Шипачева в «Салават Юлаев». Его слова приводит «Матч ТВ».
Во вторник уфимский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 39-летним нападающим. Шипачев является рекордсменом КХЛ по количеству сыгранных матчей, набранных очков и результативных передач.
«Я всегда считал, что потенциал Шипачева — быть в НХЛ на ведущих ролях, но этого не случилось, он по полной программе реализовывал себя в КХЛ», — заявил Губерниев.
По мнению телеведущего, возраст не должен помешать форварду приносить пользу новой команде. Он отметил лидерские качества хоккеиста как на льду, так и за пределами площадки.
«39 лет — это не возраст для завершения карьеры. Вадим может быть лидером и на льду, и в раздевалке, сплотить команду. Поэтому желаю Шипачеву поиграть сезон-другой», — сказал Губерниев.
Шипачев является олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина. За карьеру он выступал за «Северсталь», СКА, московское и минское «Динамо», «Ак Барс» и «Вегас Голден Найтс».