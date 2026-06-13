Стала известна зарплата Смита в минском «Динамо»

Зислис отметил, что 26-летний защитник хотел получить повышение зарплаты после яркого дебютного сезона в КХЛ. По его данным, интерес к игроку проявляли «Металлург», СКА и казанский «Ак Барс», но они не смогли предложить нужные условия.