Стала известна зарплата Смита в минском «Динамо»

Защитник Тай Смит останется в минском «Динамо» еще на три сезона, сообщает телеграм-канал «Правый хват» журналиста Михаила Зислиса.
По информации источника, за три года канадский хоккеист гарантированно заработает около 180 млн рублей. Также в соглашении предусмотрены бонусы.
Зислис отметил, что 26-летний защитник хотел получить повышение зарплаты после яркого дебютного сезона в КХЛ. По его данным, интерес к игроку проявляли «Металлург», СКА и казанский «Ак Барс», но они не смогли предложить нужные условия.
«Динамо» сделало Смиту заградительную квалификацию и в данном случае сработало верно. Канадец в последний момент решил остаться там, где ему было хорошо. Видимо, длинный срок контракта тоже повлиял на решение игрока", — написал Зислис.
Смит перешел в минское «Динамо» перед сезоном-2025/26. В регулярном чемпионате и плей-офф он провел за клуб 76 матчей и набрал 50 очков — 5 голов и 45 результативных передач.
Минское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с защитником на три сезона.