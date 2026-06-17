Овечкин, Малкин и Панарин вошли в состав «Матча года»

Опубликован расширенный состав участников «Матча года», в котором сыграют лучшие российские хоккеисты из НХЛ и КХЛ.
Встреча пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене». На льду сойдутся команды Артемия Панарина и Михаила Сергачева.
Тренерами команд станут Игорь Никитин, Олег Знарок, Анвар Гатиятуллин, Игорь Ларионов, Виктор Козлов и Андрей Разин. Генеральными менеджерами назначены Илья Ковальчук и Сергей Федоров.
В список вратарей вошли Игорь Шестеркин, Сергей Бобровский, Ярослав Аскаров, Илья Сорокин, Никита Серебряков и Максим Дорожко.
Среди защитников заявлены Владислав Гавриков, Александр Романов, Илья Любушкин, Михаил Сергачев, Дмитрий Симашев, Дмитрий Орлов, Иван Проворов, Павел Минтюков, Александр Никишин и другие игроки.
В расширенный список нападающих вошли Александр Овечкин, Алексей Протас, Артемий Панарин, Андрей Кузьменко, Павел Бучневич, Кирилл Капризов, Матвей Мичков, Кирилл Марченко, Валерий Ничушкин, Евгений Малкин, Андрей Свечников, Александр Радулов и другие хоккеисты.