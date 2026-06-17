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Овечкин, Малкин и Панарин вошли в состав «Матча года»

В Санкт-Петербурге 25 июля сыграют команды Артемия Панарина и Михаила Сергачева.

Источник: AP 2024

Опубликован расширенный состав участников «Матча года», в котором сыграют лучшие российские хоккеисты из НХЛ и КХЛ.

Встреча пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене». На льду сойдутся команды Артемия Панарина и Михаила Сергачева.

Тренерами команд станут Игорь Никитин, Олег Знарок, Анвар Гатиятуллин, Игорь Ларионов, Виктор Козлов и Андрей Разин. Генеральными менеджерами назначены Илья Ковальчук и Сергей Федоров.

В список вратарей вошли Игорь Шестеркин, Сергей Бобровский, Ярослав Аскаров, Илья Сорокин, Никита Серебряков и Максим Дорожко.

Среди защитников заявлены Владислав Гавриков, Александр Романов, Илья Любушкин, Михаил Сергачев, Дмитрий Симашев, Дмитрий Орлов, Иван Проворов, Павел Минтюков, Александр Никишин и другие игроки.

В расширенный список нападающих вошли Александр Овечкин, Алексей Протас, Артемий Панарин, Андрей Кузьменко, Павел Бучневич, Кирилл Капризов, Матвей Мичков, Кирилл Марченко, Валерий Ничушкин, Евгений Малкин, Андрей Свечников, Александр Радулов и другие хоккеисты.

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